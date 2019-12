Anime fragili come vetri nello Zoo di Neumeier Il dramma assume emozionanti luci nuove, grazie alla commovente Alina Cojocaru di Silvia Poletti

AMBURGO. Seguendo il percorso tracciato dai titoli di John Neumeier, ad ottant'anni ancora incredibilmente creativo, alcuni punti fermi della sua poetica tornano costantemente, ma sempre rinnovati. La memoria e il sogno, il contrasto tra la realtà e il rimpianto sono pilastri delle sue drammaturgie coreografiche dove ogni elemento - luci, costumi, musica, vocabolari di danza- sono necessari e pertinenti.

Ogni volta la prospettiva è diversa, come le suggestioni, ora musicali ora letterarie, ma i temi sono sempre quelli, ammantati da un senso struggente di nostalgia.



Nello scegliere di creare Zoo di vetro andato in prima assoluta alla Staatsoper, Neumeier così non solo rende omaggio alla propria cultura d'origine con il dramma di Tennessee Williams ma rivolgendo un empatico sguardo ai due infelici fratelli Wingfield - il poeta Tom frustrato dalla prigionia affettiva cui riuscirà materialmente a scappare e la zoppa Laura, la cui unica fuga possibile invece resterà nel sogno cullato dai suoi vetri cangianti - evoca immagini di condizioni esistenziali fatte di irrequietezza e illusioni, condivisibili e comprensibili.

1939

In una cornice scenica che rimanda al periodo del dramma -1939- in un divenire di scene in dissolvenza che in un rutilante flusso di invenzioni teatrali tiene incollati alla poltrona per oltre due ore Neumeier ci fa entrare nelle anime dei Wingfield, tracciando dei ritratti psicologici possenti, che entrano nelle pieghe più oscure: il suo sguardo è filtrato da Tennesse, costantemente presente in scena a “ricordare” la propria vita trasfigurata dall' arte, vero Doppelgänger di Tom con il quale condivide il ciuffo nero e la rabbia verso la madre Amanda,indomita ex bella del sud.



Basterebbe il quartetto iniziale tra i tre personaggi e il loro autore, intorno al tavolo in cui il rito del ringraziamento diventa un gioco di mani, braccia, dinamiche e scatti sul e fuori dal tavolo con spinte sempre più violente e contrappunti sempre più repressivi, per percepire l'angoscioso senso di soffocamento che pervade il legame familiare in cui i silenzi gridano furiosi.