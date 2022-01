Animoca Brands raccoglie 360 milioni di dollari e viene valutata 5,4 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mondo dei videogiochi cresce a ritmo sostenuto e il mercato da 250 miliardi di dollari di ricavi fa gola non solo ai big come Microsoft, ma anche alla finanza. In un comparto effervescente, in questo inizio d’anno, con un paio di operazioni che stanno ridisegnando il settore, non può stupire il nuovo round di finanziamento chiuso da Animoca Brands. La società di Hong Kong, attiva nello sviluppo di videogiochi basati sulla blockchain, ha annunciato di aver raccolto quasi 360 milioni di dollari, in un’operazione che porta la valutazione dell’azienda a 5,4 miliardi di dollari. Vale a dire più del doppio del valore che le era stato riconosciuto nell’ottobre scorso, in occasione di un finanziamento da 65 milioni. il terzo nel corso dell’anno. Allora la valutazione si era attestata a 2,2 miliardi di dollari con una raccolta complessiva arrivata a quasi $ 700 milioni. «Riteniamo di essere ancora nelle fasi iniziali di una nuova rivoluzione di Internet e ci sono enormi opportunità davanti a noi nel 2022 e oltre» ha dichiarato il co-fondatore e presidente esecutivo di Animoca Brands, Yat Siu.

La nuova iniezione di capitali sarà ora utilizzata per crescere per linee esterne in un mercato in deciso consolidamento, oltre che per lo sviluppo di prodotti e licenze di proprietà intellettuale aggiuntive. Il finanziamento, che continua un periodo esplosivo per i giochi blockchain e i token non fungibili, è stato guidato da Liberty City Ventures e vede la partecipazione di 10T Holdings, C Ventures, Delta Fund, Gemini Frontier Fund, Gobi Partners Greater Bay Area, Kingsway, L2 Capital, Mirae Asset, Pacific Century Group, ParaFi Capital, Provident, Senator Investment Group, Sequoia China, Smile Group, Stable Asset Management, Soros Fund Management, Wildcat Capital Management, and Winklevoss Capital.

L’interesse degli investitori è giustificato dal fatto che lo scorso anno il mercato degli NFT è esploso a quasi 25 miliardi di dollari rispetto ai poco meno di 100 milioni di dollari nel 2020, secondo i dati della società di monitoraggio delle vendite NFT DappRadar. La quota di risorse digitali legate ai giochi rappresentano ormai circa il 20%. E il mercato non si è fatto sfuggire il trend tanto che nel 2021 le società di giochi basati sulla blockchain e sui NFT hanno raccolto investimenti per un totale di 3,6 miliardi di dollari, secondo Axios Gaming.

Tra proprietà intellettuale e investimenti

Animoca Brands sviluppa, opera e investe in giochi basati sulla blockcha e fra i suoi titoli più popolari annovera The Sandbox e Revv Racing. Ma il business nel settore non si limita a questo, tanto è vero che la società di Hong KOng conta anche investimenti in oltre 150 società NFT, metaverso e blockchain, tra cui OpenSea, il creatore di NBA Top Shot Dapper Labs, lo sviluppatore di Axie Infinity Sky Mavis e, dalla scorsa settimana, la Fan Controlled Football League. Partecipazioni che secondo Siu avevano un valore complessivo di circa 16 miliardi nel novembre scorso.



La società co-fondata da Yat Siu è stata delistata nel marzo 2020 a causa dei problemi con l’Australian Stock Exchange, per aver violato le regole di quotazione a causa del suo «coinvolgimento in attività legate alle criptovalute», tra le altre questioni. Con il delisting è arrivata anche la svolta e round di finanziamenti a raffica che hanno portato alla crescita esponenziale del valore della società. Nel maggio 2021 Animoca Brands ha raccolto 88,8 milioni di dollari nel primo round, che ha valutato l’azienda a 1 miliardo di dollari. Dopo aver completato la seconda parte del round, con un aumento di capitale da 50 milioni a luglio, ha raggiunto finanziamenti per altri 65 milioni a ottobre da investitori che includevano Sequoia Capital e Ubisoft.