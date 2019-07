Anker PowerCore II Slim 10000

Questa batteria esterna abbina il pregio di essere ultra-sottile la capacità di assicurare discreta potenza (fino a tre cariche per l'iPhone 7 e due per il) e un'ottima velocità di ricarica in modalità Quick Charge (per il Samsung Galaxy S7 basta un'ora e mezza). Sicuramente utile il guscio protettivo in silicone e il cavo micro-Usb lungo 60cm. Si compra online a partire da 26,99 euro.