Anm: dal Governo e dal ministero delegittimazione della magistratura

Il governo e la sua maggioranza rispettino le prerogative dei giudici. Lo chiede all’unanimità il Comitato direttivo centrale dell’Anm, definendo «incomprensibili» le censure al gip di Roma che ha disposto l’imputazione coatta del sottosegretario Andrea Delmastro. L’Anm auspica che «queste prese di posizione non siano veramente condivise dal responsabile del dicastero e dalla maggioranza governativa e che alcuni giorni di riflessione possano condurre a conclusioni più meditate». E richiama il principio della «separazione dei poteri dello Stato» come «garanzia dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge».

Poco prima il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia aveva affermato che dalle fonti di Palazzo Chigi era arrivata «un’accusa pesantissima che colpisce al cuore la magistratura» e «alle voci di delegittimazione» si erano le note del ministero della Giustizia. Il riferimento è alle dichiarazioni da ambienti del Governo sul ruolo giocato dai magistrati nelle vicende che hanno visto coinvolti la ministra del Turismo, Daniela Santaché e il sottosegretario Delmastro e a quelle giunte dal ministero della Giustizia sulla necessità ormai non più rinviabile di una riforma della giustizia che dovrà riscrivere le regole anche dell’avviso di garanzia (si veda Il Sole 24 Ore dell’8 luglio 2023).

Uno scontro non voluto dai magistrati

Quello tra toghe e politica, di cui si è letto in queste ore, «è uno scontro che subiamo senza volerlo». Santalucia, in apertura del Comitato direttivo centrale, la cui riunione si tiene sabato 8 luglio e domenica 9 luglio a Roma nel palazzo della Cassazione, non ha perso dunque l’occasione per precisare qual è la posizione della magistratura.«Uno scontro che subiamo e non voluto ma che ci chiama a qualche chiarimento - aggiunge - perché accuse pesanti ci impongono di chiarire per evitare silenzi che apparirebbero equivoci», ha sottolineato Santalucia. Che ha aggiunto: «Noi interveniamo senza soluzioni pregiudiziali, non apparteniamo a nessun partito e interveniamo esercitando un diritto di associazione, attenti a farlo riempiendo la nostra presenza con contenuti. Ma invece di parlare di contenuti critici si è spostato il dibattito sulla questione del diritto di parola dell’Anm». L’Anm è «un’associazione libera e trasparentissima, non abbiamo nulla da nascondere né abbiamo bisogno di riconoscimenti di legittimazione». Il «garantismo di chi dileggia le istituzioni è un garantismo a cui non possiamo guardare con simpatia né con rispetto - prosegue - La magistratura non ha alcuna voglia di alimentare lo scontro. Vogliamo migliorare servizio ed efficienza e discutere delle riforme, di quelle che ci sembrano utili e di quelle che utili non sembrano», ha continuato il presidente della Associazione.



Sale la preoccupazione tra i magistrati

«È la seconda volta in un mese che ci troviamo a difendere un giudice e non le toghe rosse delle procure. E questo è un elemento di preoccupazione», ha ricordato Santalucia, che punta l’indice contro la nota di venerdì 7 del ministero della Giustizia in cui si stigmatizza come abnormità il potere di controllo del giudice sul pm. «Questo ci allarma: non si può consegnare all’opinione pubblica l’idea che il magistrato abbia esercitato in maniera anomala un potere-dovere, che è garanzia di legalità» ed espressione «del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale».

Separazione delle carriere per punirci

L’Anm coglie l’occasione anche per manifestare i propri dubbi sulla riforma. «Il sospetto, ha sottolineato Santalucia, è che la separazione delle carriere e le riforme costituzionali vengano sbandierate non perché si crede che servano a un miglioramento dell’attuale sistema» ma come «una misura di punizione nei confronti della magistratura». Per l’Anm occorre cambiare passo: governo e maggioranza non possono andare a una riforma costituzionale con questo passo, come risposta reattiva a un provvedimento fisiologico di un giudice che non piace perché colpisce qualcuno che è al governo».