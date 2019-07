Ann Craven insegue la luna

La luna è stata per anni uno dei temi principali dell'artista americana Ann Craven, classe 1967, fino al 13 ottobre in mostra al Center for Maine Contemporary Art (l'esposizione è sponsorizzata da Max Mara). È proprio nel Maine, sulla spiaggia di Lincolnville che Craven ha prodotto il suo primo dipinto della luna nel 1995. Quell'esperienza, ha detto, “mi suggerì il mio tema artistico, stavo letteralmente inseguendo la luna”. Per Craven, dipingere versioni seriali della luna dal vero era un modo per far confluire quel gesto creativo in una ricorrenza. La luna è stata per lei un simbolo del tempo e della memoria, temi che rimangono l'obiettivo principale del suo lavoro.

Nell'immagine: Ann Craven, Moon (Full, Bright Orange Light, Cushing, 8-26-18, 8PM), 2018, olio su lino

Courtesy the artist and Karma, NY