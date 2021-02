«Anna», azione senza emozione nel nuovo film di Luc Besson

Un film delicato e capace di toccare corde profonde, che conferma il talento di un regista di buona sensibilità, purtroppo poco ricordato all'interno del panorama cinematografico transalpino contemporaneo.

Bastardi a mano armata

Infine, una segnalazione per «Bastardi a mano armata», film di Gabriele Albanesi con Marco Bocci, Peppino Mazzotta e Fortunato Cerlino.Al centro della storia c'è Michele, un uomo benestante di mezza età che vive con la sua famiglia in una grande villa isolata. Durante una notte, Sergio, un ex carcerato uscito di prigione, fa irruzione a sorpresa nella loro abitazione e li tiene in ostaggio. Fin dal titolo il film fa venire in mente diverse pellicole nostrane di genere poliziesco degli anni Settanta (si pensi a «Roma a mano armata» di Umberto Lenzi o a «Italia a mano armata» di Marino Girolami) e l'ispirazione arriva proprio dal cinema di quel periodo: l'operazione, anche per questo motivo, è curiosa ma il divertimento latita nella parte centrale e il film si sfilaccia con l'approssimarsi della conclusione.

Il cast fa il suo dovere e la parte iniziale non delude, ma non basta per tenere alto l'interesse dello spettatore fino alla fine.