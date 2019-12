Anna Maria Loreto, procuratore di Torino

(Ansa)

Anna Maria Loreto (66 anni) è stata nominata procuratrice capo della Procura di Torino. Per 16 anni procuratore aggiunto a Torino e oggi uno dei pm titolari dell'inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta, che ha portato alle dimissioni del presidente della Regione. Loreto non solo è la prima donna a guidare la procura di Torino, ma è in assoluto la prima donna a diventare procuratore di un ufficio di grandi dimensioni.