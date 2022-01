Anna Tavano: «La finanza ora è meno creativa e innovativa, ma più sostenibile»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La finanza oggi è molto cambiata rispetto a 25 anni fa. È un business più regolamentato che in passato. Un paio di decenni fa lo era meno e c'era più creatività, nel bene e nel male. Bisogna ammettere che ci sono state delle esagerazioni, l'industria a un certo punto non si è saputa autoregolare. Oggi si potrebbe dire che sia meno divertente perché è tutto più standardizzato, hai molti limiti in più rispetto al passato, però è anche più sostenibile. Allora si faceva grande affidamento sulla correttezza ed onestà di ognuno, ma a un certo punto qualcosa non ha funzionato più».

In questi ultimi 25 anni Anna Tavano, oggi capo del global banking dell’Europa Continentale di Hsbc, ha vissuto la finanza sempre in prima fila, fin dai primi passi in Citi negli anni ’90 a Londra. Anni in cui la rosa di chi lavorava nell’industria era più ristretta e i protagonisti «sentivano di fare la differenza sui mercati». Anni di adrenalina per le operazioni chiuse, di notti e week-end passati in ufficio, di viaggi fra le capitali europee e di operazioni tutte da inventare. Un periodo di formazione intenso, seguito a una laurea in economia alla Sapienza di Roma, ma con tesi in Bocconi.

L’economia scorreva nelle vene di Anna Tavano fin dalla nascita. Figlia di una famiglia di imprenditori, da bambina alla fatidica domanda «cosa vuoi fare da grande?» rispondeva: «Il medico delle aziende». «Per me voleva dire prendere un’impresa in difficoltà e aiutare a guarirla. Probabilmente derivava dal fatto che in casa sentivo parlare di commercialisti, business, bilanci. Nel tempo si è tradotto con: “Io da grande voglio fare la consulente”».

Una formazione influenzata da due figure opposte: «Mio padre mi ha insegnato il valore dell’onestà e un forte senso del dovere. Diceva sempre che non bisogna mai prendere impegni che non si possono mantenere perché la parola data va onorata. Fin da bambina, mi responsabilizzava molto e aveva grande fiducia in me. Mia madre era il contrario, era dolce, accudente e dedicata alla famiglia. Mi ascoltava e mi consigliava, era davvero la mia migliore amica, anche se c’erano delle regole non scritte. L’ho persa quando avevo 28 anni».

Gli insegnamenti del padre erano quotidiani, dalle piccole cose alle scelte più rilevanti. Come nel caso delle moto, grande passione di Tavano: «A 16 anni prendevo la moto di mio fratello, una Aprilia 125 da enduro con avviamento a pedale, non proprio semplice per una corporatura all’epoca gracilina. Non toccavo per terra e ricordo che mio padre mi disse: prima prendi la patente e poi se riesci ad accenderla puoi usarla. Con fatica la portai su una salita e la accesi a spinta in discesa. Così, mio padre mantenne la promessa e ottenni il permesso a utilizzarla. Si fidava di me, pur temendo per la mia incolumità». D’altra parte il padre non ha mai fatto differenze di genere «per lui contavano soltanto impegno e capacità. Mi diceva che avrei potuto fare qualunque cosa se mi fossi impegnata a fondo».