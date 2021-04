Annalena Baerbock candidata alla cancelleria dei Verdi: una Merkel grüne?

2' di lettura

Annalena Baerbock, 40 anni, è la candidata dei Bündnis 90/Die Grünen per il ruolo di cancelliere: co-leader del partito dal gennaio 2018 assieme a Robert Habeck, 51 anni, è il simbolo della grande svolta proposta dai Verdi, del “nuovo capitolo” nella politica in Germania, in nome “della chiarezza, della trasparenza e del futuro più verde”.

E’ la prima volta che i Verdi puntano alla cancelleria, perchè mirano a diventare il primo partito in Germania alle elezioni generali a settembre e a surclassare la Cdu/Csu. Negli ultimi sondaggi, la Cdu/Csu è calata al 29%, i Verdi orbitano attorno a quota 20% ma sono in ascesa. Ed è la seconda volta dal 1949 che una donna viene candidata per diventare cancelliera, dopo Angela Merkel.

Loading...

La nomina di Baerbock, che vanta un Master LL.M in public international law alla London School of Economics, è stata annunciata con estrema puntualità alle 11:00, come preannunciato, e sarà ratificata al congresso del partito che si tiene l’11-13 giugno. Uno stile in netto e provocatorio contrasto rispetto alla lotta viscerale che sta dilaniando da giorni l’Unione Cdu/Csu per la scelta del Kanzlerkandidat tra Markus Söder e Armin Laschet.

Annalena Baerbock e Robert Habeck, della corrente Realos e quindi l’ala conservatrice e non a sinistra, sono diventati leader dei Bündnis 90/Die Grünen nel gennaio 2018 quando il partito era in una fase negativa e viaggiava nei sondaggi attorno all’8%, superato dal partito di estrema destra AfD al 10%. A metà del 2019, in piena crisi della Cdu dopo un anno dalle dimissioni di Merkel, i Verdi si sono trovati brevemente in un testa a testa con Cdu/Csu al 26% nel gradimento degli elettori. La pandemia tuttavia ha ribaltato tutti gli schemi, imprimendo un’estrema volatilità nei sondaggi: dopo la prima ondata del coronavirus, la Cdu/Csu è tornata al 38% mentre i Verdi sono calati al 16%. La terza ondata ha ribaltato questo trend.

I Verdi con la candidatura di Baerbock confermano la loro linea politica innovativa, lontana dai vecchi modelli, per rendere la Germania più forte, con più posti di lavoro e di più verde ma anche solidale e molto pro-Europa, attraverso obiettivi chiari e ambiziosi. La proposta del programma elettorale dei Die Grünen, lunga 130 pagine perché delinea interventi a 360 gradi, verrà confermata al congresso in giugno. Innovazione ma in maniera moderata, ragionevole, pronta al compromesso e nel rispetto dell’ “Heimat”, del senso di patria come del nido della propria casa e di antichi valori.