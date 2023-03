Annata record per Starhotels che punta all’alto di gamma

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il 2022 è stata un’annata record per il Gruppo Starhotels i cui ricavi hanno raggiunto i 241 milioni (+181% sui 85 milioni del 2021) con un +1,8% sui valori del 2019, l’anno migliore di sempre per l’industria dell’ospitalità italiana e per il gruppo toscano. L’Ebitda è di 80 milioni, un terzo del fatturato e cresce del 21% rispetto al 2019. La crescita è stata trainata dall’aumento della tariffa media giornaliera (Adr) che ha visto un incremento del 36%, soprattutto nei 5 stelle del gruppo. La società toscana negli ultimi anni ha investito per rinnovare l’offerta puntando sull’alto di gamma, i Starhotels Collezione a 4 e 5 stelle nel cuore delle città d’arte. Così il segmento leisure è cresciuto notevolmente nel 2022, forte del ritorno della clientela nord americana tornata ad essere il secondo mercato più importante per la società dopo quello italiano. «Abbiamo chiuso il 2022 con una crescita straordinaria che rispecchia la reattività, l’ambizione, l’impegno e l’abilità del nostro team di affrontare e superare con successo le gravi difficoltà degli ultimi anni» rimarca Elisabetta Fabri, Presidente e ad di Starhotels. Per quanto riguarda gli sviluppi futuri l’ad punta a una forte crescita anche per quest’anno. «Grazie alla capacità di creare valore attraverso un’attenta attività gestionale e la forte penetrazione commerciale, siamo in grado di attrarre anche proprietà alberghiere terze con contratti di management e di lease. Per il 2023 ci aspettiamo una crescita ancor più energica che supporterà questi nostri piani di sviluppo, che sono più ambiziosi che mai». Nella roadmap c’è il riposizionamento di alcune strutture e l’inaugurazione di altre. Tra queste il Gabrielli a Venezia, affascinante albergo storico impreziosito dalla straordinaria facciata in stile veneziano, che si contraddistingue per la location unica su Riva degli Schiavoni, a breve distanza da Piazza San Marco e con affacci mozzafiato sull'Isola di San Giorgio Maggiore. L’hotel è al momento oggetto di una importante ristrutturazione e riaprirà nel 2024.Starhotels si è inoltre recentemente aperta con soddisfazione a nuovi modelli di sviluppo quali il mercato degli appartamenti di lusso: dopo i Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione lanciati nel 2021, entro il 2025 sarà la volta de Il Teatro Luxury Apartments di Firenze, uno dei più grandi recuperi immobiliari in corso a Firenze e nuova proposta residenziale di alto profilo negli spazi dell’ex Teatro del Maggio in Corso Italia.