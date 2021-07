«Annette», il Festival di Cannes si apre sotto il segno del musical

2' di lettura

Finalmente Cannes! Dopo l'assenza forzata dello scorso anno a causa della pandemia, riparte il Festival di cinema più glamour del mondo. E lo fa con uno dei più grandi registi francesi in attività, Leos Carax, attesissimo sulla Croisette nove anni dopo il meraviglioso «Holy Motors».



Da sempre tra gli autori più eccentrici del cinema europeo, Carax è tornato dietro la macchina da presa per «Annette», film scelto come titolo d'apertura della kermesse di quest'anno e suo primo lavoro girato in lingua inglese.

Si tratta di un musical accompagnato dalle canzoni degli Sparks, che vede protagonisti Adam Driver e Marion Cotillard nei panni di una coppia, cabarettista lui e cantante di fama internazionale lei, la cui vita viene rivoluzionata dalla nascita della prima figlia, Annette.

Un'opera rock

Si può definire «Annette» un'opera rock a tutti gli effetti, in cui i brani musicali non si limitano ad accompagnare l'azione, ma creano una vera e propria sceneggiatura a se stante.Il film si apre in maniera profondamente metacinematografica, con lo stesso Carax che dà il via all'azione, occupando un ruolo simile a quello già giocato nell'incipit di «Holy Motors».Sono numerosi i collegamenti con la pellicola del 2012 (dalla riflessione sul ruolo del performer alla struttura narrativa profondamente episodica), ma non mancano possibili legami con il genere melodrammatico, che Carax aveva affrontato sia nella sua opera prima, «Boy Meets Girl», sia ne «Gli amanti del Pont-Neuf».

Più che il disegno complessivo, a tratti troppo confuso, contano i momenti singoli in questo lungometraggio che vive di grandi sprazzi e di brusche cadute, dovute anche all'ambizione sterminata e sempre degna di grande stima di un autore che continua a rischiare, film dopo film, mantenendosi sempre coerente con se stesso.