«Annette», Nanni Moretti e gli altri: i 10 film più attesi del Festival di Cannes

Benedetta

Altro grande ritorno sulla Croisette è quello di Paul Verhoeven, regista olandese di «Basic Instinct» e «Starship Troopers», che si prepara nuovamente a dare scandalo cinque anni dopo il potente «Elle» con Isabelle Huppert. La pellicola è ispirata alla vita di Benedetta Carlini, una suora del XVII secolo che dopo essersi unita a un convento italiano inizia una storia d’amore con un’altra donna. Nel cast Virginie Efira e Charlotte Rampling.

A Hero

Dopo la parentesi spagnola di «Tutti lo sanno», Asghar Farhadi torna a girare in Iran per raccontare la storia di Rahim, finito in prigione a causa di un debito che non è stato in grado di pagare. Durante un congedo di due giorni, cerca di convincere il creditore a ritirare la denuncia, ma le cose non vanno come previsto. La speranza è che Farhadi torni ai livelli altissimi di film come «Una separazione» o «Il passato».

Memoria

Sei anni dopo «Cemetery of Splendour» il regista thailandese Apichatpong Weerasethakul torna a Cannes con una pellicola misteriosa, dove sembra riprendere i ragionamenti sulla metafisica e sulla condizione esistenziale. Ambientato in Colombia tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, il film ha come protagonista una coltivatrice di orchidee che si reca nella capitale per fare visita alla sorella malata. Qui inizierà a sentire strani rumori che non la faranno dormire di notte. Un'inedita coproduzione internazionale per l'autore asiatico, con protagonista Tilda Swinton: la curiosità non manca.

Titane

Julia Ducournau aveva sconvolto critica e pubblico con «Raw», durissimo film del 2016, proposto in diverse kermesse internazionali. Ora col suo secondo lungometraggio cerca già di raggiungere la piena maturità: «Titane» è un lavoro che sembra mescolare orrore, crime-movie e fantascienza per dare vita a una visione che ci auguriamo appassionante e coinvolgente più che mai. Le premesse ci sono tutte perché risulti una delle sorprese della manifestazione.

The Story of My Wife

Ambientato negli anni’20 del Novecento, il film racconta del capitano di una nave mercantile. Mentre si trova in un bar con un caro amico, decide di fare una scommessa con quest’ultimo: sposerà la prima donna che entrerà nel caffè. Da qui nasce la sinossi di una pellicola che spera di sorprendere, diretta dalla regista ungherese Ildikó Enyedi, chiamata alla prova del nove dopo l'Orso d'oro berlinese per «Corpo e anima». Ricco cast, con protagonista Lea Seydoux e, tra gli altri, Louis Garrel, Jasmine Trinca e Sergio Rubini.