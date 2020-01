Anno 2020, dopo lo «sciopero degli investimenti» l’Italia riparte da zero «Più di 50 miliardi di potenziali investimenti non vengono fatti e il loro equivalente ingrandisce le riserve che gli italiani tengono in portafoglio, per impiegarli in futuro», si legge nel rapporto di Piero Fornara

7' di lettura

Gli avvenimenti dall’Italia e dal mondo delle prime settimane dell’anno 2020 – quasi leggiadro se pronunciato in inglese: twenty-twenty – confermano «Il tempo delle incertezze», scelto quale titolo del Rapporto sull’economia globale e l’Italia, prodotto dal Centro Einaudi di Torino e presentato oggi a Milano, in anteprima per la stampa presso Ubi Banca e quindi nella sede di Assolombarda. Incertezza, perché? Con la presidenza Trump gli Stati Uniti hanno sviluppato una politica commerciale di rottura del multilateralismo, per tornare a negoziati bilaterali rendendo difficili le scelte di investimento e di produzione in particolare per l’Europa.

Giunto alla XXIV edizione e pubblicato da Guerini e Associati (pagg.245, euro 21,50) il Rapporto, a cura di Mario Deaglio, professore emerito di economia internazionale all’università di Torino, si avvale anche dei contributi di Giorgio Arfaras, Giuseppina De Santis, Gabriele Guggiola, Paolo Migliavacca, Giuseppe Russo e Giorgio Vernoni.

Nel dibattito con i giornalisti si è parlato ovviamente anche del “coronavirus” cinese, manifestatosi d’improvviso mentre il Rapporto era in corso di stampa. Ecco quindi, in rapida sequenza, i principali fatti di cronaca, interna e internazionale: erano da poco spenti i fuochi d’artificio di Capodanno quando, nella notte fra il 2 e il 3 gennaio, all’aeroporto di Baghdad con un'esplosione devastante i missili americani eliminavano il generale Qassem Soleimani, capo delle forze di élite dei pasdaran iraniani. Stati Uniti e Iran sono stati sull’orlo della guerra, come il «New York Times» ha ben ricostruito alcuni giorni dopo («7 Days in January: Secret Orders, a Deadly Strike and a World on Edge»).

Dopo i missili Usa a Baghdad, la guerra in Libia

Il 15 gennaio c'è la schiarita sui dazi: alla Casa Bianca il presidente Donald Trump e il vice premier cinese Liu He siglano la prima intesa dopo due anni di guerra commerciale. Pechino si impegna ad acquistare 200 miliardi di dollari di beni e servizi made in Usa, Washington revoca i nuovi dazi d’importazione al 15% su 160 miliardi di merci.

Tempo delle incertezze invece domenica 19 gennaio a Berlino: la conferenza convocata per fermare la guerra civile in Libia raccoglie solo una fragile tregua d’armi, subito evaporata nei giorni seguenti. La cancelliera Angela Merkel, che presiedeva la riunione, ha dovuto fare la spola fra la stanza del premier di Tripoli Al Sarraj e quella del generale della Cirenaica Khalifa Haftar per comunicare loro il documento finale: i due rivali non si sono nemmeno voluti incontrare. Anzi Haftar non ha rimosso il blocco delle esportazioni di petrolio dai terminali dell’est libico, da cui il Paese ricava gran parte dei suoi introiti: la produzione di greggio è scesa da 1,2 milioni di barili al giorno a meno di 300mila. Il progetto di inviare in Libia un contingente internazionale di interposizione, discusso a Berlino, diventa improbabile.