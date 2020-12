Anno a due velocità per Christie’s, Sotheby’s, Phillips

LE 10 ASTE CON GLI SCAMBI PIÙ ELEVATI NEL 2020 Loading...

Hong Kong

È stata una stagione di record per le vendite nella piazza asiatica che, nonostante le proteste alla fine del 2019 e all’inizio di quest’anno e la pandemia, ha dimostrato fiducia nella fascia alta del mercato e ha consolidato il suo importante ruolo nel mercato globale dell'arte. Il controvalore delle vendite serali di arte moderna e contemporanea è stato pari a 725,5 milioni di dollari con un aumento del 10,9% rispetto al 2019. Successo delle vendite per gli artisti cinesi Zao Wou-Ki, Sanyu e Chu Teh-Chun, i cosiddetti “artisti emigrati” per il loro passato trascorso in Europa soprattutto in Francia, che hanno rappresentato il 38,4% del valore totale delle vendite (rispetto al 34,9% del 2019). In testa, Sanyu, con un aumento del 100,4% a 133,6 milioni di dollari di vendite in asta. Chu Teh-Chun ha, invece, registrato la crescita più elevata con un aumento del 124,5% a 38,5 milioni di dollari, mentre Zao Wou-Ki, che negli ultimi anni ha registrato uno sviluppo significativo, ha realizzato un controvalore totale di 106,6 milioni di dollari in calo rispetto ai 144,5 milioni di dollari del 2019. Le case d'asta Sotheby's, Christie's e Phillips hanno aggiudicato il 51,2% a 190,3 milioni di dollari, pari al 26,2% delle vendite totali, rispetto al 19,2% delle vendite del 2019. Il successo è stato trainato da un mix di artisti contemporanei affermati e giovani. Infine Hong Kong ha rafforzato il ruolo di hub per i NextGen Artist con un aumento della quota di mercato salita al 44,5% dal 34,6% del 2019. Gli artisti NextGen che hanno evidenziato una forte domanda sono: Adrian Ghenie, Dana Schutz, Matthew Wong, Hao Liang e Jonas Wood.

Gli artisti

Nel 2020 l'artista contemporaneo più venduto è stato David Hockney per un valore di 71,8 milioni di dollari (-31,6% rispetto al 2019), seguito da Gerhard Richter (50,9 milioni di dollari di vendite) e Yoshitomo Nara (45,2 milioni di dollari). Cinque degli artisti nella Top 10, sono saliti in cima alla classifica durante la pandemia, tra cui Yoshitomo Nara (3° dal 6° posto nel 2019), George Condo (5° dal 10° posto nel 2019), Banksy (7° dal 19° posto nel 2019), Liu Ye (8° dall'11° posto nel 2019) e Cecily Brown (10° dal 17° posto nel 2019). Matthew Wong è entrato quest'anno in classifica al 9° posto con vendite per 20,3 milioni di dollari per 22 lotti scambiati nel 2020.

I 10 ARTISTI DEL 2020 PER VALORE DI VENDITA IN ASTA Loading...

Le artiste superano i colleghi

Le vendite all'asta delle artiste contemporanee hanno raccolto 133,0 milioni di dollari nel 2020, con un calo del 27,8% rispetto al 2019. Nonostante il calo delle vendite complessive durante la pandemia, le artiste contemporanee hanno registrato risultati migliori rispetto agli artisti contemporanei, che nello stesso periodo hanno registrato un calo complessivo del 39,7% degli scambi d'asta. Le cinque migliori sono state Yayoi Kusama, Cecily Brown, Bridget Riley, Dana Schutz e Vija Celmins. Le 10 migliori artiste hanno rappresentato il 67,6% delle vendite all'asta di tutte le contemporanee.