Anno giudiziario, 295 gli omicidi nel 2021. «Dato tra i più bassi al mondo»

In Italia nel 2021 sono stati commessi 295 omicidi volontari, dato tra i migliori tra i paesi europei, che a loro volta «offrono i dati migliori nel mondo». Lo sottolinea il primo presidente della Cassazione Pietro Curzio nella sua relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 in corso nell’Aula Magna della Suprema Corte, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Guardasigilli Marta Cartabia, con una cerimonia contenuta nella durata e nel “parterre” per via della pandemia. «Nel 1991 gli omicidi in Italia furono quasi 2mila. In seguito sono lentamente ma progressivamente diminuiti riducendosi a 359 nel 2018, 317 nel 2019, 287 nel 2020». Le spiegazioni sono molteplici. «Una significativa è offerta da un altro dato: è aumentato il numero degli omicidi volontario di cui è stato identificato l’autore: si è passati, anche qui con una progressione costante, dal 40% del 1992 al 73% nel 2020».

Dati in chiaroscuro, pendenti 3,1 milioni di cause civili

«L’analisi dell’ amministrazione della giustizia in Italia mostra, come del resto il Paese nel suo complesso, un quadro in chiaroscuro». Per Curzio ci sono «criticità e segni di miglioramento». Nel settore civile «nell’ultimo anno vi è stato un incremento delle definizioni dei processi rispetto all’anno precedente. Complessivamente la crescita è del 9,8%. Le nuove iscrizioni sono anch’esse cresciute, ma in modo meno intenso, pari all’1,9%». Il maggior numero di definizioni rispetto all’incremento delle nuove iscrizioni comporta che le pendenze sono diminuite del 6,5% in confronto all’anno precedente. «Si è passati - rileva Curzio - da 3.321.149 a 3.106.623 procedimenti pendenti. È un dato sicuramente positivo soprattutto se si considera che dieci anni fa le cause civili pendenti superavano i 5 milioni. Ma i tempi di definizione dei processi rimangono ancora troppo elevati».

Bene calo reati del -12,6%

La situazione della giustizia penale è «in parte analoga» a quella del settore civile, «la durata dei processi è generalmente in crescita anche se in misura non univoca tra i diversi uffici giudiziari». La pendenza complessiva è di 2.540.674 processi (con una variazione del 3,8% in meno rispetto all’anno precedente). «Il rapporto tra nuove definizioni - rileva Curzio - è però inverso rispetto al civile, in quanto nel penale la riduzione delle pendenze deriva dalla riduzione delle nuove iscrizioni, mentre le definizioni sono, in linea di massima, stabili». La riduzione delle iscrizioni rei reati è un dato «di non univoca valutazione: nel complesso indica un miglioramento della convivenza civile nel nostro Paese». I reati sono leggermente cresciuti rispetto al 2020, anno di forte calo a causa della pandemia, «ma si sono ridotti del 12,6% rispetto ad un anno “normale” quale il 2019. Vi è stato un incremento di specifiche categorie, in particolare sono cresciuti in maniera rilevante i reati informatici».

«Fenomeno» minacce e violenze a cronisti e sindaci

Per quanto riguarda i reati, «è da segnalare anche il fenomeno delle violenze e minacce nei confronti di specifiche categorie di persone particolarmente esposte, quali i giornalisti o gli amministratori locali». Così Pietro Curzio nella sua relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Inaccettabili infortuni sul lavoro, oltre mille morti

«Inaccettabile» viene considerato il numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, «particolarmente grave nei settori maggiormente caratterizzati da attività precarie ed usuranti». L’Inail ha comunicato che nei primi dieci mesi del 2021 «è stato superato il livello delle mille denunzie di infortuni mortali».