Made in Italy, anno record per le vendite extra-Ue

Tra le note p0sitive, da segnalare la fine del rallentamento in Russia, con Mosca in grado di chiudere l’anno in crescita del 4,7%. Così come dopo quasi due anni in caduta la statistica inizia a lavorare anche a favore della Turchia, dove la frenata del 2019 è limitata al 5,1%, rispetto al -13,1% del 2018.

Il 2019

Guardando all’intero anno la star extra-Ue è il Giappone, anche per effetto dell’accordo commerciale con l’Europa entrato in vigore a febbraio 2019. Le vendite verso Tokyo sono così balzate in avanti del 19,7%.

A garantire in termini assoluti i valori incrementali maggiori è però la Svizzera, per effetto in particolare dei forti acquisti di prodotti in pelle dal distretto di Firenze: Berna cresce del 16,6 nell’anno, il che si traduce in maggiori acquisti per 3,7 miliardi.

Subito dopo arriva Washington, primo mercato di sbocco extra-Ue per il made in Italy, in gradi di crescere nel 2019 del 7,5%, il che significa 3,2 miliardi di euro in più. Vendite preziose e tuttavia almeno in parte a rischio, se le nuove minacce di Trump nei confronti delle merci europee dovessero tradursi in fatti.

