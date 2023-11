Medici con l’Africa Cuamm: un evento per raccontare le sfide dell’Africa e costruire strade di futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sabato 4 novembre, dalle 11 alle 12.30, presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano si terrà l’ANNUAL MEETING di Medici con l’Africa Cuamm, un evento che mette al centro l’Africa e ogni anno chiama a raccolta amici e istituzioni. “In movimento. Con l’Africa tra emergenza e sviluppo” quest’anno pone l’attenzione sulle sfide, grandi e piccole, che il continente sta affrontando tra emergenze e instabilità cronica. Ma la sfida che Medici con l’Africa Cuamm vuole accogliere, con il coinvolgimento di tanti, è porre l’attenzione non solo sui bisogni ma anche sulle grandi potenzialità di questo continente.

L’appuntamento, al quale sono attese oltre 1.800 persone, sarà un’occasione per raccontare il lavoro del Cuamm a fianco dei più fragili, portare i risultati concreti di un anno di lavoro e incamminarsi insieme, con slancio, verso le sfide del futuro. A scandire il ritmo dell’evento, contributi dal campo e voci istituzionali che si alterneranno sul palco per rilanciare questo impegno, facendo appello al coinvolgimento di tutti: privati cittadini e aziende, istituzioni e associazioni, per costruire insieme strade di futuro alternative alla fuga.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

PROLOGO

Neri Marcorè

INTERVENTI DI APERTURA

Massimiliano Baggio, Direttore del Conservatorio Milano

Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

Gruppi Medici con l’Africa Cuamm Lombardia