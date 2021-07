Annunciata la Nintendo Switch con schermo Oled. Arriva in ottobre

I punti chiave Come è fatta.

Come atteso Nintendo ha presentato quella che a lungo è stata definita la Switch Pro: si chiama Nintendo Switch (modello OLED), e sarà disponibile dall'8 ottobre. Come si legge in una nota, la nuova console ibrida rappresenta un upgrade della Switch. Avrà uno schermo Oled da 7 pollici, più memoria ma non sarà 4K come alcuni fan si aspettavano. Sarà quindi in tutto e per tutto una Switch, una macchina da gioco che non vuole inseguire la concorrenza in linea con la tradizione della Casa di Kyoto. Il prezzo in Europa non è stato ancora annunciato. Negli Usa costerà 350 dollari, dollari in più della versione “tradizionale” che in quattro anni (è stata lanciata nel 2017) ha raggiunto una quota recordi di vendite pari a 85 milioni a livello globale.

Le dimensioni sono simili a quelle di Nintendo Switch, ma include uno schermo OLED da 7 pollici, una nuova base più ampia che permetterà di scegliere l’angolo. Presente anche una porta LAN per sessioni di gioco online stabili, e 64 GB di memoria interna (espandibili con MicroSd) che aumenterà lo spazio di archivio dei giochi. Migliorati gli altoparlanti integrati per le modalità portatile e da tavolo. Oltre al colore rosso e blu neon ci sarà anche una versione in bianco. .Uscirà in concomitanza con Metroid Dread, il seguito di Metroid Fusion.

