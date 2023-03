Ansaldo Energia, contratto con Engie per il rinnovo di una centrale

L’impianto di Leinì ha prodotto nel 2022 circa 2,1 terawattora di energia elettrica per il sistema elettrico nazionale e 55,5 gigawattora di energia termica per la rete di teleriscaldamento (anche questa di proprietà di Engie) della città di Settimo Torinese». I lavori in centrale inizieranno a febbraio 2024 per concludersi, con la consegna dell’impianto prevista per il mese di ottobre 2024.