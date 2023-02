Ansaldo Energia, il Governo si fa garante della ricapitalizzazione

Il testo sottolinea come il sindacato abbia anche «ribadito che, in questa situazione che si è venuta a creare, i lavoratori non devono pagare in alcun modo le inefficienze di altri, e abbiamo evidenziato che auspichiamo che il prossimo ad sia di provenienza industriale e del settore e non provenga dal mondo finanziario. Come Fim-Cisl - conclude la nota - monitoreremo questo percorso affinchè vengano rispettati tutti gli impegni».

Nell’incontro al Mimit, sottolinea, a sua volta, la Fiom-Cgil, «le certezze che chiedevamo da sei mesi, riguardo alla ricapitalizzazione di Ansaldo Energia, sono finalmente arrivate e messe, per la prima volta, nero su bianco. Ora carichi di lavoro e piano industriale saranno i prossimi impegni da affrontare insieme».

Il segretario nazionale della Uilm, Bruno Cantonetti, e il coordinatore ligure, Antonio Apa, da parte loro, mettono in chiaro che per l’azienda «Oltre ai problemi finanziari esiste una questione industriale. È necessario nominare un nuovo ad, in grado di affrontare i nodi strutturali di Ansaldo».

Toti: «Ansaldo avrà un futuro»

Sul tavolo, afferma il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha partecipato in video collegamento alla riunione al ministero, insieme all’assessore alle Politiche del lavoro, Augusto Sartori, «ci sono tutte le condizioni perché Ansaldo superi il momento di difficoltà che ha vissuto e vive. Bene l’impegno scritto assunto dal Governo, che si è fatto garante del processo di ricapitalizzazione e del mantenimento del tavolo di confronto aperto con le parti».

Toti aggiunge, poi, che «se le parole hanno un valore, e sono convinto sia così, ritengo che gli impegni presi saranno rispettati anche per quanto riguarda l’individuazione del nuovo ad, in tempi brevi. Se il sostegno da parte del Governo continuerà a essere quello dimostrato fino ad oggi, anche con la presenza del ministro Adolfo Urso, la prossima settimana, in Azerbaigian, credo che Ansaldo possa costruire il suo futuro nei prossimi mesi».