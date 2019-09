Ansaldo Energia, accordo vicino tra Cdp e Shanghai Electric per i nuovi vertici La Cassa a un passo dal trovare la quadratura del cerchio con l’azionista cinese per il rinnovo della prima linea dell’azienda genovese produttrice di turbine a gas. di Celestina Dominelli

Cassa depositi e prestiti e il socio cinese Shanghai Electric sono vicini a un accordo sul nuovo vertice di Ansaldo Energia, la società genovese produttrice di turbine a gas. Come noto, nei giorni scorsi, la spa di Via Goito ha designato per il tramite di Cdp Equity, che ha in pancia il 59,9% dell’azienda (il 40% è nelle mani dell’altro azionista e il pacchetto residuo di azioni è detenuto da alcuni manager), l’ingegnere bresciano, Giuseppe Marino, corporate officer di Hitachi Ltd Tokyo, al timone di Ansaldo Energia, indicando per la presidenza l’attuale ceo Giuseppe Zampini.

Una scelta di alto profilo dettata dalla volontà del top management di Cassa depositi e prestiti di rafforzare Ansaldo Energia, che ha chiuso l’ultimo bilancio in perdita, e di aprire all’azienda nuovi mercati, a cominciare da quelli asiatici che Marino conosce bene avendo seguito passo passo la ristrutturazione dell’ex AnsaldoBreda (oggi Hitachi Rail Italy) e il successivo «matrimonio» con Hitachi Rail, il braccio ferroviario del colosso giapponese che, come si ricorderà, nel 2015, rilevò la società acquisendo anche il 40% di Ansaldo Sts da Leonardo (l’ex Finmeccanica).

L’expertise di Marino

Cassa depositi e prestiti, che ha sostenuto per intero il prestito soci da 200 milioni assicurato a maggio ad Ansaldo Energia, in debito d’ossigeno, con l’obiettivo di finanziarne il piano industriale, è dunque intenzionata a imprimere una sterzata all’azienda. Marino sarà perciò chiamato a replicare nell’azienda genovese lo stesso modello di successo sperimentato con l’ex AnsaldoBreda che ha saputo conquistare spazio oltreconfine pur mantenendo il suo baricentro in Italia. Ansaldo Energia ha infatti bisogno di allargare i suoi orizzonti al di là del mercato cinese che pure, grazie all’asse con il socio Shanghai Electric, rappresenta un tassello importante (la società ha una quota del 30% in quell’area) per il suo business.

