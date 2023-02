Ansaldo Energia, l’ad Marino lascia. In allarme i sindacati

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Torna in acque agitate la vertenza di Ansaldo Energia. L’ad Giuseppe Marino ha rassegnato le dimissioni dall’incarico - anche se resterà al timone dell’azienda fino al 31 marzo prossimo - per tornare a Hitachi Rail (di cui era già stato chief operating officer Italia), dove assumerà l’incarico, inedito per un manager italiano, di group ceo, con sede a Londra.

E i sindacati esprimono forti preoccupazioni per questo nuovo sviluppo, che interpretano come una zeppa sul precorso di ricapitalizzazione dell’azienda controllata all’88% da Cdp, che è stato l’unico socio a sottoscrivere l’aumento di capitale da 400 milioni del 2020 e ha versato altri 35 milioni a ottobre 2022.

Loading...

Ritorno agli utili e ricaduta

Dopo un ritorno agli utili nel 2021, Aen ha registrato, nel primo semestre del 2022, un risultato economico negativo per 442 milioni, con un indebitamento netto in rialzo e una situazione patrimoniale che ha aperto la strada all’applicazione dell’articolo 2446 del codice civile (riduzione del capitale). Una situazione che ha scatenato scioperi e proteste dei lavoratori lo scorso autunno.

A novembre 2022 il cda del gruppo ha definito le linee guida della proposta di rafforzamento patrimoniale, che prevedono, tra l’altro, un aumento di capitale per circa 550 milioni di euro, comprensivo della conversione in equity del prestito soci erogato da Cdp Equity, sia per quanto attiene alla quota capitale, pari a circa 200 milioni, sia per gli interessi maturati, pari a circa 50 milioni.

«Ricapitalizzazione entro il 31 marzo»

Il cda di Aen, riunitosi nelle scorse ore, in una nota, ha «preso atto delle dimissioni di Marino»; e ha comunicato di aver «completato i lavori sul piano industriale» che «potrà essere finalizzato una volta definita la manovra finanziaria oggetto di interlocuzioni con creditori e azionisti». La nota spiega anche che Marino «continuerà a lavorare alla finalizzazione della manovra finanziaria». Entro il 31 marzo, comunque, «dovrà essere individuato il nuovo ad».