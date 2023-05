Ansaldo Energia verso la ricapitalizzazione con i conti in rosso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ansaldo Energia marcia verso la ricapitalizzazione: il cda ha convocato l’assemblea dei soci per votare l’aumento di capitale ma intanto i conti del 2022 sono fortemente in rosso, con un risultato netto negativo per 559 milioni.

Il consiglio di amministrazione dell’azienda controllata da Cdp (all’88%), ha preso atto della sottoscrizione, con le banche finanziatrici, degli accordi di estensione al 2027 dei finanziamenti a medio-lungo termine e della sottoscrizione della nuova linea di credito assistita dalla garanzia Sace Supportitalia; l’ammontare complessivo di linee per cassa a disposizione della società rimane pari a 450 milioni di euro complessivi.

Aumento necessario

Il Consiglio ha anche preso atto dell’estensione al 2027 della linea di credito per l’emissione di garanzie commerciali a supporto del piano industriale 2022-2027. In esecuzione degli accordi raggiunti, si legge in una nota, «il cda ha deliberato di sottoporre all’assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, una proposta di aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di 580 milioni di euro, in forma scindibile, da offrire ai soci in opzione».

L’aumento sarà fatto «mediante emissione di 1,81 miliardi di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, a un prezzo di emissione per azione di 0,31906 euro , da offrire in opzione ai soci entro il 30 aprile 2024 e di annullamento di 11.250 azioni proprie senza corrispondente riduzione del capitale sociale».

Assemblea dei soci a giugno

Il Cda ha convocato l’assemblea - in sede ordinaria per l’approvazione del bilancio e in sede straordinaria per l’aumento di capitale - per il 19 giugno alle 11 in prima convocazione e per il 26 giugno, alla stessa ora, in seconda convocazione.