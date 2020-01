Ansaldo Energia, piano industriale con 300 esuberi tra gli impiegati L’azienda genovese deve far fronte a un indebitamento finanziario di oltre 900 milioni. Cento esuberi saranno strutturali,e 200 congiunturali di Raoul de Forcade

2' di lettura

Si prospettano 300 esuberi per Ansaldo Energia. Di questi, 100 esuberi strutturali, da mettere in disoccupazione in attesa della pensione e 200 congiunturali, da mettere in cassa integrazione. Sulla base di questi numeri è partito il confronto tra i vertici di Ansaldo Energia, guidati dall'ad Giuseppe Marino, e Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm.

La società, partecipata per il 59,9% da Cdp Equity (di Cassa depositi e prestiti) e per il 40% dalla cinese Shanghai Electric, ha chiuso il 2018 con una perdita di 232 milioni su ricavi per 1,17 miliardi, in calo rispetto al fatturato 2017 (1,4 miliardi). E un indebitamento finanziario netto aveva superato i 930 milioni, in crescita rispetto ai 585 milioni del 2017.



«L’azienda — spiega il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro — ci ha detto che deve mettere sotto controllo i numeri e che interverrà su dirigenti e consulenti ma anche sui dipendenti diretti».

Una settimana fa era stata prospettato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 300 dipendenti, la maggior parte dei quali impiegati. Ma l’azienda ha smentito l'avvio della procedura.



«L’aspetto positivo di questa vicenda — prosegue Manganaro — al momento è che l’ad ci ha detto che intende procedere attraverso la trattativa con noi, ma è evidente che si tratterà di una trattativa dura e in salita».

Secondo il piano dell’azienda, gli esuberi congiunturali saranno posti in cassa integrazione per un periodo fino a 18 mesi, per essere riqualificati.

Mentre i 100 esuberi strutturali, dopo essere collocati in disoccupazione, dovrebbero riuscire a ottenere il prepensionamento.