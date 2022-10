Ansaldo Energia, lo sciopero blocca Genova. Autostrada chiusa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Tanto tuonò che piovve. È andato in scena oggi, 12 ottobre, lo sciopero con corteo dei lavoratori di Ansaldo Energia, indetto per martedì 11 ottobre e poi sospeso, per la convocazione, quello stesso giorno, dei rappresentanti sindacali presso il prefetto di Genova; un incontro terminato con un nulla di fatto, che non è servito a fermare la protesta.

E gli animi si sono riscaldati al punto che il corteo dei lavoratori, partito in mattinata, dalla fabbrica della Valpolcevera, ha imboccato anche la rampa di accesso all’autostrada in prossimità del casello di Genova Ovest e bloccato il traffico in entrata e in uscita, nonché un accesso alla strada Sopraelevata (dove i vigili urbani hanno autorizzato gli automobilisti intrappolati a fare retromarcia e a percorre la carreggiata contromano). Si sono formati, quindi, ingorghi in gran parte del Ponente e del centro città, che, di fatto, è rimasta divisa in due.

Loading...

Chiusi casello e autostrada

In conseguenza di queste azioni, che hanno comportato la chiusura dell’entrata di Genova Ovest, poco prima delle 10,30, ha comunicato Aspi, sull’autostrada A7 Serravalle-Genova è stato chiuso il tratto tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Genova Ovest verso Genova. La misura ha creato immediatamente tre chilometri di coda in A10, in direzione Genova, a partire da Genova Pegli, e due chilometri di coda in A7, verso Genova.

«Dopo oltre 2 mesi dalla comunicazione alla Rsu della situazione economica dell’azienda (perdite per 442 milioni, con applicazione dell’articolo 2446 del codice civile, cioè la riduzione del capitale sociale, ndr) - afferma il segretario della Camera del Lavoro di Genova, Igor Magni - siamo ancora in attesa di conoscere il futuro di lavoratrici e lavoratori di Ansaldo Energia. Parliamo di un’azienda che dovrebbe essere strategica per il nostro Paese, ma in realtà manca oggi di prospettive certe e Genova non può continuare a vedere quello che resta del proprio tessuto industriale abbandonato a scelte sbagliate e a mancata progettualità».



I sindacati chiedono la partecipazione della città

Secondo la Cgil, «questa deve essere la lotta di tutta la città come lo è stata quella per il cantiere navale di Sestri Ponente, anche in quel caso avevamo ragione noi, ma servono decisioni immediate e oggi l’intervento annunciato dal prefetto, da parte di Cassa depositi e prestiti, era già previsto da una precedente ricapitalizzazione e serve a garantire il pagamento degli stipendi altrimenti a rischio, ma non va oltre».