Ansaldo Energia si confronta coi sindacati e mira a commesse per un miliardo

«Sono rimasti 200 dei 580 milioni di ricapitalizzazione a disposizione di Ansaldo Energia da marzo 2023, ma l’azienda sta puntando ad acquisire un miliardo di commesse, è il momento di portare fieno in cascina e di avere senso della responsabilità, non di fare baccano». A parlare è Antonio Apa, coordinatore della Uilm Liguria, al termine di un incontro dei sindacati con l’ad del gruppo, Fabrizio Fabbri.

Le parole del sindacalista prefigurano una protesta delle altre sigle sindacali, che si riuniranno in assemblea, in fabbrica, lunedì 2 ottobre. Il giorno prima, cioè, di quello in cui l’azienda controllata da Cdp parteciperà da protagonista alle celebrazioni dei 170 anni della grande Ansaldo.

«Ad oggi - sottolineano, in effetti, i rappresentanti di Fiom Cgil e Fim Cisl, dopo il meeting con l’ad - Ansaldo Energia non ha acquisito nuove commesse, questo porterà ad uno scarico di 180mila ore di lavoro nel 2024; sono state annunciate alcune commesse che al momento, purtroppo, non hanno elementi concreti. La situazione sui carichi di lavoro è grave e deve intervenire immediatamente il Governo visto che molte potenziali commesse sono in Italia».

Nuovo piano industriale

Poco prima Fabbri aveva ribadito alle organizzazioni sindacali l’impegno «a mantenere tutte le attività del gruppo» e a sviluppare delle linee commerciali sottoscrivendo commesse per nuove unità. Ha inoltre spiegato che il nuovo piano industriale, in via di definizione, prevederà un numero maggiore di nuove macchine, cioè turbine, rispetto alla versione precedente e sarà focalizzato sui mercati con maggiori potenzialità: Italia, Europa, Nord Africa, Medio Oriente, Cis (Comunità degli Stati indipendenti) e Asia. A oggi, ha affermato, «sono state sottoposte ai clienti offerte vincolanti per un valore complessivo superiore al miliardo di euro».

Fabbri ha proseguito dicendo: «Continueremo sia a produrre nuove macchine sia a fornire attività di service ai nostri clienti, il tutto con i più alti standard qualitativi. Questo sviluppando in parallelo l’attività di Ansaldo Nucleare, uno dei leader della filiera a livello mondiale e attivo in tutti i campi del settore, sia diversificando i nostri prodotti grazie alle tecnologie sostenibili di Ansaldo Green Tech».