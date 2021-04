Ansaldo Energia vara maxi piano di formazione per 1.200 dipendenti

Gli economics

Il 25% di questi interventi formativi, afferma Marco Grillo, deputy general manager di Ansaldo Energia, «è concentrato sulla parte economica. Abbiamo fatto dei test di ingresso, per i corsi, sullo stato dell’arte delle conoscenze ed è emerso che una larga fetta di personale ne ha di molto basiche negli economics».

Per questo, spiega ancora Grillo, «sono stati messi a punto interventi formativi su diversi temi legati all’argomento: approfondimenti sulla gestione economico-finanziaria dell’azienda; elementi su come si costruisce un bilancio; processo di budget e suo monitoraggio; i costi della non qualità».

Il capitale umano

Grillo sottolinea poi che «le persone sono da sempre il cuore di Ansaldo Energia. Investire sulla loro crescita, sull’ampliamento delle loro competenze in maniera così diffusa e approfondita è per noi un motivo di forte orgoglio, per questo abbiamo messo in campo uno sforzo organizzativo e di pianificazione davvero importante».

E conclude: «Solo riportando al centro le persone, permettendo loro di crescere nelle loro competenze, specie in un momento delicato come quello che stiamo attraversando, possiamo creare i presupposti per una ripartenza forte e competitiva».