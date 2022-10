Ansaldo con Westinghouse per il nucleare di nuova generazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Westinghouse Electric Company e Ansaldo Nucleare - che per più di 40 anni hanno lavorato insieme per sviluppare la tecnologia avanzata dei reattori ad acqua leggera (Lwr) - hanno firmato un nuovo accordo di cooperazione per lo sviluppo di una centrale nucleare di prossima generazione, basata sulla tecnologia Lead-cooled Fast Reactor (Lfr).

In base a questo nuovo accordo, spiega una nota, le due società porteranno avanti un progetto comune per massimizzare le sinergie, combinare esperienze nella progettazione, test e licenze e allineare i rispettivi partner e le organizzazioni della catena di approvvigionamento.

Tecnologia con piombo liquido

L’accordo si basa sulle attività di sviluppo già in corso nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Italia e in Romania. La tecnologia Lfr, aggiunge la nota, «unisce l’uso del piombo liquido come refrigerante, il funzionamento ad alta temperatura e lo spettro di neutroni veloce, a soluzioni ingegneristiche che promuovono la semplicità e la robustezza del design».

L’obiettivo è il graduale miglioramento delle prestazioni rispetto alla tecnologia nucleare tradizionale, inclusa una maggiore economia, la versatilità del mercato oltre l’elettricità e una migliore sostenibilità.

Lavoro congiunto

«Ansaldo Nucleare - spiega Roberto Adinolfi, presidente della società che fa parte del gruppo Ansaldo Energia - condivide con Westinghouse una visione comune. L’azienda ha fortemente creduto e investito nella tecnologia Lfr dall’inizio del secolo e siamo ansiosi di iniziare un altro viaggio di collaborazione con Westinghouse verso la sua realizzazione».