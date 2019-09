Antares rileva la piacentina Ft System (beverage) Operazione da 67,7 milioni per allungare la catena del valore nei sistemi di ispezione nell’imbottigliamento di Matteo Meneghello

Non più solo pharma. Antares Vision concretizza il piano di diversificazione del business rilevando per 67,7 milioni il 100% del capitale di Ft system, realtà con sede ad Alseno, in provincia di Piacenza, specializzata nel controllo e nell’ispezione dell’industria del beverage. Un passo in avanti verso l’obiettivo dichiarato in più occasioni dal ceo, Emidio Zorzella e dai soci dell’azienda bresciana: allargare lo spettro di attività, dal pharma (da cui proviene ancora oggi il 90% del fatturato) a tutti i principali settori industriali oggi affamati di tecnologie di tracciatura, ispezione e controllo, come il food, la cosmesi e, appunto, il beverage. Una scelta che è stata determinante anche nell’approccio agli investitori, visto l’interesse per Antares di Sargas, veicolo societario creato da Guido Barilla e altri soci , che ha rilevato il 15% del capitale.

L’accordo tra Antares e Ft System, Arol spa, Fabio Forestelli e Ferdinando Tuberti, titolari di una quota pari, rispettivamente, all’80% e al 10% del capitale. Con l’acquisizione, Antares Vision ha assunto il controllo di Ft nonché, indirettamente, delle società da quest’ultima controllate in Francia e Stati Uniti e del relativo business svolto dalle divisioni operanti in Messico, Brasile, UK, Spagna, Cina ed India.



Fondata nel 1998, Ft si occupa di tutte le fasi della lavorazione nel beverage: controllo dei contenitori, riempimento, tappatura, verifica perdite e pressione, etichettatura, codifica, peso e pallettizzazione.

Il portafoglio clienti, che conta oltre 2mila imprese in 60 Paesi con circa 5.200 macchine installate, include grandi multinazionali produttrici di acqua, soft drink, liquori, birra e vini e produttori ed integratori di linee di imbottigliamento. La società ha un organico di circa 140 dipendenti.



L’azienda prevede di chiudere il 2019 con circa 26 milioni di euro di fatturato, di cui circa 18 originati all’estero), un Ebitda di 6 milioni e un Ebit di 5,7 milioni di euro. Alla data del closing Ft System ha registrato una posizione finanziaria netta positiva per circa 8 milioni di euro. Nei primi sei mesi dell’anno Antares (quotata all’Aim dallo scorso aprile) ha registrato un incremento dei ricavi del 3,2%, per 54,1 milioni di euro. In agosto il gruppo ha costituito, a Hong Kong, la filiale Antares vision Asia pacific, con l’obiettivo di presidiare il mercato cinese e i paesi

asiatici, sfruttando il potenziale di crescita dei sistemi d'ispezione e delle soluzioni di tracciatura in diversi settori industriali (farmaceutico, food, beverage). Poche settimae fa In settembre è stata perfezionata, tramite la controllata Antares Vision do Brasil, l’acquisizione del 51% di T2 Software S.A. (T2 Software), specializzata nelle soluzioni per la gestione intelligente dei dati e attiva nella consulenza in processi di serializzazione e tracciabilità del prodotto.