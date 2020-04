Antares Vision rileva i software della croata Tradecity Accordo per acquistare l’82,83% della società, specializzata nella gestione dei processi di tracciabilità avanzata di Matteo Meneghello

2' di lettura

Antares Vision, società bresciana quotata all’Aim e attiva nel settore dei sistemi d’ispezione e tracciatura e gestione dati, rafforza la sua rete internazionale rilevando il controllo di Tradecity, realtà croata specializzata nella gestione dei software per i processi di serializzazione (si tratta di processi di tracciabilità avanzata).

Il gruppo ha annunciato la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione dell'82,83% di Tradeticity, fondata a Zagabria poco meno di tre anni fa ma già in grado di consolidare expertise e quote dimercato nel settore farmaceutico, sia sul mercato domestico sia in ambito internazionale. La quota è stata valorizzata per 1,610 milioni di euro, pari a cinque volte l’Ebitda del gruppo, che consolida la controllata Tradecity Service. L’equity value è di 1,256 milioni, il controvalore dell’operazione è di 1,040 milioni e verrà corrisposto per cassa. L’accordo prevede inoltre un diritto di call per acquisire il restante 17,17% a partire dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.



«L’acquisizione - spiega Emidio Zorzella, presidente e amministratore delegato di Antares - si inquadra nella strategia di rafforzamento di competenze interne per lo sviluppo di soluzioni software di tracciabilità e serializzazione, verso tutti i diversi attori della filiera farmaceutica fino agli enti regolatori, potenziando la gestione e l’interconnessione dei dati. L’operazione - prosegue il fondatore della società - ci consente di estendere la presenza geografica nell’Europa orientale, aumentare la penetrazione di mercato grazie alla consolidata base clienti e forza commerciale della società, e di accelerare la realizzazione e l’implementazione delle soluzioni di tracciatura».

Al closing dell’operazione Antares controllerà il 100% di Tradeticity Service, dedicata ai servizi per lo sviluppo, la personalizzazione, l'implementazione, l'assistenza e la manutenzione delle soluzioni software di Tradeticity. Nel 2019 Tradeticity e Tradeticity Service hanno registrato ricavi consolidati per oltre un milione di euro e un Ebit di 320mila euro e contano oggi un team di 20 persone, in prevalenza tecnici sviluppatori e programmatori software specializzati



«Siamo orgogliosi e felici - ha commentato Lidija Pozaić, amministratore delegato di Tradeticity - di riscontrare che la nostra visione, il mix di esperienza e competenza nel settore farmaceutico cosi come nello sviluppo software di tracciatura, l’impegno costante per la qualità, sono stati riconosciuti da Antares Vision. Da oggi entriamo in questa grande famiglia e sono sicura che sapremo dare un supporto significativo per implementare il portafoglio di soluzioni software di Antares e di contribuire allo sviluppo di unìampia gamma di soluzioni di serializzazione e di integrazione dati. Il nostro team ha già cominciato a familiarizzare con i prodotti e le piattaforme di Antares Vision e sono stati avviati training dedicati alla tecnologia. Siamo tutti entusiasti per le nuove opportunità e per le potenzialità che si aprono, che ci consentiranno una rapida e fluida integrazione con una partenza immediata sul mercato».