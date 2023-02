Antartide, cronaca dalla rompighiaccio italiana dei record: ecco perché siamo arrivati fin qui

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono a bordo della nave rompighiaccio Laura Bassi, che è passata alla storia per aver toccato il punto più a sud dell’Antartide raggiungibile via mare. Questi non deve fare dimenticare la ragione per cui è arrivata fin qui.

I ricercatori stanno svolgendo importanti attività scientifiche, anche sul clima. Il record però non dipende, secondo i ricercatori a bordo, dallo scioglimento dei ghiacci causato dal riscaldamento globale. Secondo gli studiosi si tratta di una variabilità annuale, mentre per studiare il clima occorrono dati capaci di registrare tendenze di lungo periodo. Occorre tornare qui tutti gli anni, come fanno loro.

L’Antartide è in realtà molto più vicino al nostro quotidiano di quanto si possa pensare. Basta andare a esplorarlo con gli occhi della scienza, spezzando il velo mitologico nel quale da sempre lo avvolge la sua remota posizione geografica.

Il manto ghiacciato che attraversiamo con la nave galleggia su acque fredde e dense che sprofondano e giungono con moto centenario fino all'Equatore. Di fatto si tratta di un sistema naturale di «climatizzazione» su scala planetaria (tecnicamente circolazione termoalina o circolazione globale degli oceani) che redistribuisce il calore sul pianeta, mantenendo le condizioni ottimali per la vita come la conosciamo.