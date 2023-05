Anteprima nazionale a Milano per Range Rover Velar restyling

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo averla svelata, con una scelta singolare per un marchio too, a livello globale su TikTok , Jaguar Land Rover ha scelto Milano per il debutto nazionale del restyling della Range Rover Velar, modello che in Italia e stato scelto da 13.000 clienti,

La rinnovata Velar cambia poco ma con dettagli che la rendono più moderna e auutuale (la macchina ha sei anni ma li sente poco) .

La nuova griglia si coniuga con il caratteristico tetto sospeso, la linea di cintura ininterrotta e le maniglie delle porte a filo definiscono la famiglia del SUV di lusso.I nuovi fari super-slim Pixel LED offrono un’estetica una nuova espressione frontale e una firma luminosa più attuale, mentre gli esterni sono arricchiti da un nuovo paraurti posteriore basso e dettagli scuri. La filosofia di design riduttivo Range Rover continua negli interni, dove la consolle centrale integra un nuovo touchscreen in vetro curvo da 11,4” che consente un controllo di tutte le funzioni chiave del veicolo. Allo stesso tempo l’abitacolo presenta sedili ridisegnati, nuovi colori e materiali, inclusa un’opzione alternativa alla pelle. La suite completa di tecnologie dedicate al comfort e al benessere dei passeggeri e gestita dal nuovo touchscreen. Per offrire un abitacolo interno che rappresenti un’oasi di tranquillità, priva di intrusioni e rumori stradali, la nuova Velar e dotata del sistema Active Road Noise Cancellation.

Questa tecnologia intelligente garantisce che la Velar sia, secondo la casa, il veicolo piu silenzioso della sua categoria per il rumore stradale. E anche disponibile, in opzione, il dispositivo Cabin Air Purification Plus che migliora la qualità dell’aria in cabina grazie ai sistemi avanzati di filtraggio PM2.5 con gestione del CO2. Il Software “Over The Air” assicura che la nuova Velar possa sempre ricevere gli ultimi aggiornamenti software, ma a discrezione del cliente. La Velar ha un propulsore per ogni esigenza, incluso il plug-in P400e da 404 CV e 640 Nm complessivi, efficiente nei consumi, oggi con un’autonomia aumentata del 21% grazie alla nuova batteria agli ioni di litio da 19.2 kWh, per una percorrenza che arriva a 64 km in modalità full-electric e 684 km totali. Il P400e e uno dei pochi veicoli plug-in in grado di ricaricare rapidamente in corrente continua, con una carica dallo 0- 80% in 30 minuti utilizzando un caricabatterie da 50 kW.

A casa, si può ricaricare da 0 al 100% utilizzando un caricabatterie AC da 7 kW in circa due ore e mezza. La gamma motori della nuova Velar è composta inoltre da un benzina (P250) 2,0 litri quattro cilindri da 250 CV e due diesel, tutti dotati di tecnologia Mhev che ne aumenta efficienza e prestazioni: un quattro cilindri 2,0l (D200) da 204 CV e un sei cilindri 3,0 litri (D300) da 300 Cv. Un sistema intelligente di trazione integrale su richiesta distribuisce in modo ottimale la coppia a seconda delle condizioni, sia nella guida dinamica su strada sia in partenza su superfici a scarsa aderenza. Il nuovo SUV Range Rover e già

disponibile per le ordinazioni con prezzi da oltre 71mila euro.