Anteprima al Sema per due concept truck customizzati Mopar

1' di lettura

Mopar parteciperà l SEMA Show di Las Vegas, la più importante rassegna dedicata alla componentistica aftermarket, per presentare due nuovi concept pick-up customizzati con l'esclusiva combinazione di accessori di produzione e prototipi firmati dal brand. Concept car studiate per l'overlanding, la Ram 1500 Rebel OTG e il Lowliner Mopar - rivisitazione del pick-up Dodge serie D200 del 1968 - saranno presentate

per la prima volta all'edizione 2019 del SEMA (Specialty Equipment Market Association), la principale vetrina commerciale al mondo di prodotti speciali per il settore automotive. Il brand esporrà complessivamente 14 veicoli customizzati e centinaia di prodotti Mopar nel proprio spazio espositivo di oltre 1400 mq. Il SEMA Show è in programma dal 5 all'8 novembre presso il Convention Center d