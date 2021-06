Anteprima Vartweek: arti e mestieri in scena nel borgo medioevale di Varzi

2' di lettura

A Varzi, in provincia di Pavia, sulle colline che puntano verso i Preappennini (a poco più di un'ora da Milano), domenica 20 giugno dalle ore 11:30 laboratori ed esperienze multisensoriali attivano un percorso d'arte (e di mestieri) nel piccolo affascinante borgo medioevale.

Una giornata multisensoriale per l'anteprima di Vartweek, domenica 20 giugno, accende quella che sarà la rassegna annuale di Varzi (dal 2022), un “fuori salone” di sei giorni all’insegna dell’arte contemporanea a un'ora da Miart.

I laboratori con i giovani

Domenica a Varzi sono previsti laboratori con i ragazzi nelle “cantine storiche” in via del Mercato (residenze antiche sedi di commercio sulla via del sale), aperte per parlare dell'arte di fare il pane e il salame, in collaborazione con il Consorzio tutela Salame di Varzi Dop.

Riparte il percorso artistico che coinvolgerà gli studenti del Volta di Pavia e altri artisti del luogo con la pittura delle saracinesche nel centro storico, ispirate a fotografie in bianco e nero che raffigurano la vecchia Varzi d'arte e mestieri.

Masterclass a cura del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese

Per i sensi del gusto, del tatto, della vista e dell'olfatto due masterclass, eventi di degustazione, in programma nella piazzetta Aldo Moro, accanto alla Torre delle Streghe, con la regia del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. Prima i più giovani parteciperanno ad un percorso sensoriale per un “battesimo” degustativo: succhi, erbe, frutta e spezie, saranno guide spirituali di questo avviamento alla degustazione “no wine” curata dalla sommelier Gaia Servidio, esperta ed artista di vini e di abbinamenti enogastronomici. A seguire una classica masterclass di vini, ad invito, condotta dal direttore del consorzio tutela vini OP, Carlo Veronese, racconterà l'esperienza multisensoriale dei vini “identitari” del Territorio: dall'antipasto al dolce, secondo lo schema rodato intitolato “Perle d'Oltrepò” che propone 6 etichette a denominazione. dal Pinot nero Metodo Classico DOCG anche in versione Cruasé, al Riesling Doc, alla Bonarda Doc, al Pinot nero Doc in rosso, al Sangue di Giuda Doc.