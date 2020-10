Anthony Hopkins: “Agisci come se fosse impossibile fallire” È stato definito il più grande attore della sua generazione. Di certo è una delle personalità più prolifiche, fertili e multimediali. Dipinge, compone musica, suona il pianoforte di Tim Auld

È stato definito il più grande attore della sua generazione. Di certo è una delle personalità più prolifiche, fertili e multimediali. Dipinge, compone musica, suona il pianoforte

Chi segue Anthony Hopkins su Instagram, avrà potuto apprezzarlo nelle sue molte, diverse identità. L'Hopkins sentimentale che suona il pianoforte per il suo gatto Niblo nella casa di Malibù; l'Hopkins autoironico che fa la Drake dance su TikTok; quello che imita Sly Stallone e Arnold Schwarzenegger o sfoggia camicie hawaiane eccentriche. L'Hopkins motivatore che, nonostante il momento, dice ai giovani che realizzare i propri sogni è possibile (a luglio ha postato: «Le mie congratulazioni alla classe 2020... Ho letto da qualche parte: – non ricordo se nel Vecchio Testamento, o forse me l'ha detto uno sciamano – C'era la siccità, il bestiame e la gente morivano nel deserto... e il saggio disse: “Scavate delle fosse e arriverà la pioggia”»). Sono passati decenni da quando Hopkins, ora 82enne, ha archiviato la parte turbolenta della sua vita, ma resta un personaggio imperscrutabile, in lui c'è ancora qualcosa che sembra sull'orlo di scatenarsi all'improvviso. Questa sorta di pericolo latente lo ha sempre contraddistinto come attore – non sai mai che cosa, o chi, ti riserverà nella prossima interpretazione, se indosserà i panni di King Lear sul palcoscenico del National Theatre o vincerà un Oscar per Hannibal Lecter, il serial killer de Il silenzio degli innocenti.

Nel 1973, ha smesso di recitare nel bel mezzo della stagione teatrale che lo vedeva impegnato in Macbeth; due anni dopo ha bevuto il suo ultimo drink. Poi è diventato una delle star più prolifiche di Hollywood, candidato all'Oscar altre quattro volte per Quel che resta del giorno, Nixon, Amistad e, quest'anno, per The Two Popes. Avrebbe potuto essere un talento sprecato, invece la sua è una storia di redenzione. Mi parla da Malibù con grande saggezza e la sua voce è dolce, nulla a che vedere con quella di Hannibal Lecter o gli antieroi che ha spesso rappresentato sullo schermo, e mi regala un bel discorso motivazionale. «Quando ho scritto quel post sulla classe 2020 stavo pensando a quanto può essere devastante per un'intera generazione di giovani trovarsi improvvisamente senza insegnanti, senza sapere quali passi fare. Mi è venuto naturale provare a offrire speranza, perché una costante della mia vita è stata quella di immaginare e credere di potercela fare. Io mi comporto come se tutto fosse possibile, credo in tutto quello che faccio. A volte, certo, arrivano i dubbi o le delusione, ma anche in questo caso non bisogna fermarsi. Il mio invito ai giovani è di andare avanti e convincersi che andrà tutto bene, che ce la faranno. Agite come se fallire fosse impossibile».

In passato aveva affermato di credere ogni giorno in qualcosa di diverso («Dio, Babbo Natale o Campanellino»). Adesso sembra essersi convinto che, qualsiasi sia la forza che ci muove, può venire solo da dentro di noi. «Sono sopravvissuto per tutti questi anni, nonostante i miei dubbi e il mio passato: ne sono sorpreso io stesso e penso dipenda da un certo tipo di fede – uso parole forti! – nell'energia che abbiamo dentro di noi. Non sono uno psichiatra, non sono un filosofo, niente di tutto questo, ma nutro questa consapevolezza, è qualcosa a cui ho attinto fin da bambino e penso che svilupparla possa aiutare anche i ragazzi di oggi. Credi in te, abbi fede e immaginati un grande futuro». Proprio dal suo amore per i giovani è nato un nuovo progetto. Per sostenere No Kid Hungry, un'iniziativa promossa dalla charity americana Share Our Strength, sta per lanciare una collezione di candele profumate, diffusori per ambiente e eau de parfum con il brand Anthony Hopkins (è ispirata ai profumi della campagna della sua infanzia a Margam, vicino a Port Talbot, nel Galles del sud). «Ci avevamo lavorato per circa un anno, poi il lockdown ha cambiato la prospettiva. Ho pensato alle enormi difficoltà affrontate dalle famiglie e in particolare dai bambini, che non sono più potuti tornare a scuola. Ciò che è accaduto è devastante e io posso soltanto offrire quello che so fare e la mia visione positiva delle cose». Il packaging raffigurerà i quadri di Hopkins che, oltre a essere uno degli attori più importanti di Hollywood, è un artista piuttosto noto e un compositore, tanto che le sue musiche sono state sia incise sia suonate dal vivo dalla Birmingham Symphony Orchestra.

Potrà anche essere, come Richard Attenborough ha detto una volta di lui, il più grande attore della sua generazione, ma calcare il palcoscenico è un'idea che al giovane Hopkins è venuta solo come seconda scelta. Il suo primo amore è stato la musica e già da bambino improvvisava brani al pianoforte. «Volevo fare il pianista, è stato per caso e per un puro colpo di fortuna se sono diventato un attore». Da piccolo, gli piaceva anche disegnare e accarezzava l'idea di diventare un cartoonist. Ma non durò a lungo. «Incontrai un disegnatore di fumetti del Western Mail che mi disse: “Eh, per avere successo devi essere davvero bravo”, allora ho lasciato perdere...». Gli ci sono voluti cinquant'anni per riprendere a dipingere, incoraggiato dalla terza moglie, Stella Arroyave. «Ha visto qualcuno dei miei scarabocchi sui copioni, erano solo disegni, e mi ha detto: “Dovresti dipingere, fallo e basta”. Con la musica è successo lo stesso. Mi ha sentito suonare un brano e mi ha chiesto: “Che cos'è?”. “Non lo so, una cosa che ho scritto secoli fa”. E lei: “Beh, dovresti farne qualcosa”. Così l'ho fatto adattare per l'orchestra, lei ha mandato lo spartito manoscritto ad André Rieu e lui l'ha eseguito. Da quel momento, ho ricominciato a comporre».

Molti dei suoi quadri sono inquietanti dipinti espressionisti su cui campeggiano enormi occhi che ti fissano con uno sguardo molto “ hopkinsiano ”. Sono un vortice cromatico, con i colori a olio spalmati sulla tela in strati molto spessi. Raffigurano anche paesaggi, alcuni un po' in stile Hopper, altri quasi impressionisti. «Non sono una persona a cui è facile insegnare e non riuscirei a stare in classe a ritrarre una mela. All'inizio ho pensato: “Non sono capace di dipingere”. Ma c'era un'altra voce che mi diceva: “Provaci, e se non ci riesci, nessuno ti metterà in galera”». Un quadro, Ballet on the Moon, raffigura una specie di piccolo zoo raccolto intorno al capo di un uomo anziano. Nel gruppo c'è anche un elefante rosa dalle lunghe ciglia. Forse è un ricordo di quella volta in cui, nel 1947 a Port Talbot, suo nonno lo portò al circo. È un periodo della sua vita evocato anche in uno dei suoi brani musicali. D'altronde la sua infanzia working class a Margam ritorna spesso in tutte le sue opere ed è una fonte di ispirazione costante. Un altro dei suoi quadri rappresenta due operai metalmeccanici a Port Talbot, con le teste ovali come in un quadro di Munch, mentre il contrappunto bucolico di quel paesaggio industriale si ritrova in una tenera e nostalgica composizione per orchestra intitolata, semplicemente, Margam.