Antichi giardini delle meraviglie

Seguire le tracce del Boyne Valley Garden Trail anche in inverno è un ottimo spunto per dedicarsi alla scoperta del territorio, poiché inanella giardini storici pubblici e privati, nonché garden centre pluripremiati che sono dei piccoli mondi a parte in cui è possibile apprendere segreti sul giardinaggio, godersi piacevoli momenti anche per riscaldarsi nelle deliziose caffetterie e fare interessanti acquisti di artigianato locale.

Un indirizzo da segnare è Loughcrew Estate, tenuta che ospita uno dei giardini più antichi d'Irlanda, curati da generazioni dalla famiglia Naper sin dal 1600, con molti elementi originali restaurati o ripristinati. All’interno di questa area verde, sono ancora presenti elementi originali del XVII secolo, fra cui un glorioso viale di alberi di tasso e un bellissimo giardino recintato, che domina un canale.