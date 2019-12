Antico Casale di Montegualandro e Spa di Tuoro sul Trasimeno (PG)

L'Antico Casale di Montegualandro e Spa di Tuoro sul Trasimeno (in provincia di Perugia) propone di trascorrere qualche giorno all'insegna di coccole e benessere, nella serenità della campagna umbra. Un breve break di benessere, a cavallo tra l'anno vecchio e quello nuovo, per presentarsi in forma smagliante all'appuntamento con tutto ciò che ci aspetta con un soggiorno all'insegna del wellness nel centro benessere, con sauna, bagnoturco, doccia scozzese, vasca idromassaggio Jacuzzi con pannello cromoterapia e area relax, piscina interna riscaldata con cascate per il massaggio cervicale, palestra e tisaneria. E ancora, massaggi agli oli essenziali, relax e svedese. www.anticocasale.it