Antincendio, le telecamere vedono il fuoco anche nel vuoto

I rilevatori intelligenti di fumo

Quasi tutti i sistemi di videosorveglianza e di automazione domestica sono dotati di controlli per la captazione di fumi in modo che scatti immediatamente l’allarme; i rilevatori di fumo intelligenti di ultima generazione oltre a emettere un allarme acustico inviano notifiche in tempo reale direttamente sullo smartphone, nel momento stesso in cui viene rilevato del fumo in casa. Per avere un servizio completo che garantisca sempre un intervento rapido è consigliabile un abbonamento ad un servizio di sorveglianza in remoto di assoluta efficienza. Nei condominii è importante, in caso di incendio, che sia possibile avvisare tutti gli abitanti, in tutti i piani, con sirene e sistemi di illuminazione di emergenza possibilmente con la rete connessa a tecnologia Dali, come il sistema BMS, Building Management Systema della Eaton, che tramite App e smartophone, fa funzionare in modo coordinato, la rilevazione incendio, le sirene e l’illuminazione con estrema rapidità anche quando avvengono in aree remote, come i garage per esempio o nelle scale.

Particolarmente affidabili e di design le sirene per evacuazione dell’italiana Venitem che sincronizzano i funzionamenti nei diversi piani e zone, gestendo così l’evacuazione in modo sicuro..Con la Home automation-. Ben il 70 per cento delle vittime di incendi in abitazioni subisce gravi lesioni durante il sonno per l’esposizione ai gas tossici della combustione; la Zettler mette a disposizione sensori che riuniscono la tripla tecnologia per la Co, i fumi e il calore che ha una rilevazione molto veloce ed evita i falsi allarmi. Dei 1,6 milioni di incendi in abitazioni che avvengono in Europa oltre il 30% ha un’origine elettrica, fa notare Bticino che risponde a questo problema con interruttori BtdinStopArc, che evitano l’innesco di archi elettrici quando un cavo si rompe o cede l’isolamento o si verificano correnti per dispersioni a terra. L’installazione di rilevatori e di sensori antincendio può avvenire anche dopo che la casa è stata costruita o quando si entra in una nuova abitazione, ricorrendo a sistemi wireless. È possibile anche integrare il preesistenti sistema di allarme o di home automation delle aziende europee del settore home e building automation perché l’installazione di questi rilevatori wireless è abbastanza semplice. L’importante è che siano controllati e che venga eseguita una periodica verifica del funzionamento.

Dai singoli device e IoT alla digitalizzazione dell’edificio

La disponibilità di questi diversi dispositivi e sistemi connessi rende però fondamentale, come ha sottolineato Santini, la dorsale multiservizi, richiesta dalla legge 164/2014 e dall’articolo 135 bis del Testo Unico dell’edilizia, che consente di utilizzare la stessa infrastruttura per ogni servizio esistente e futuro senza limiti. Con enormi vantaggi in termini di sicurezza, di efficienza ed ecosostenibilità dell’edificio e di risparmi notevoli sui costi di gestione. «La digitalizzazione degli edifici – sottolinea ancora Santini – costituisce il nerbo dell’edificio intelligente, delle funzioni offerte all’utente, consente l’erogazione dei servizi e permette la connessione dello smart building con la smart city e la smart grid. Non è un’aggiunta posticcia di tanti device ma l’elemento fondamentale sia nella nuova edilizia che nella ristrutturazione».

Gestire in remoto le emergenze

In termini pratici cosa significa? «Una dorsale unica sempre connessa consente una facile e rapida installazione di qualsiasi sensoristica, senza nessuna aggiunta di cavi e costose reti ad hoc come accade oggi – risponde Santini –. L’edificio risponde a interrogazioni e comandi che provengono dall’esterno, e ricevendo molto tempestivamente dati e allarmi, può informare gli abitanti indicando come comportarsi in caso di emergenze e per eventuali sicure evacuazioni ma soprattutto si connette con enti esterni di sorveglianza e di intervento fin dalle prime fasi di un incendio, per esempio. Ed è anche possibile che i gestori di simili eventi possano intervenire in remoto grazie all’intelligenza e alla connessione digitale dell’edificio». Si potrebbe così disattivare selettivamente l’erogazione dell’energia elettrica e del gas in determinate zone a rischio, conservando, sottolinea Santini, la rete attiva in zone sicure, per facilitare l’intervento dei soccorritori o per lasciare in funzione e sorvegliate le vie di fuga come scale, ascensori, porte automatiche, sbarre. Utilizzando le telecamere e i sensori di movimento sarebbe possibile verificare la presenza di persone o animali nelle zone critiche, guidando con rapida precisione, le squadre di soccorso.