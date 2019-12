Antiriciclaggio, come scovare il titolare effettivo nelle società Per il professionista individuare il cliente/titolare effettivo di una società non è sempre facile di fronte a variegate composizioni azionarie. Il criterio (e le verifiche) sulla proprietà indiretta. A pochi giorni dai nuovi obbighi antiriciclaggio per i commercialisti di Federico Coltro

(© Lluís Real)

3' di lettura

A dodici anni dall’introduzione della figura del titolare effettivo nel Dlgs 231/2007, restano dubbi interpretativi non risolti nel processo di identificazione, specialmente quando si passa dal piano dottrinale a quello più operativo, nell’applicazione dell’adeguata verifica con cui i professionisti si confrontano quotidianamente. Le difficoltà sono ancora più attuali in questi giorni, quando in vista della scadenza del 1° gennaio, al termine della proroga, entreranno pienamente in vigore le regole tecniche antiriciclaggio messe a punto dal Consiglio nazionale dei commercialis ti che ripropongono il tema dell’individuazione del titolare effettivo tra le verifiche antiriciclaggio.

Come spiega l’articolo 19 del Dlgs 231, è il cliente che nel momento dell’identificazione fornisce sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo. Ma non può bastare la sola dichiarazione del cliente; è onere del professionista verificare la veridicità e congruità di queste informazioni, e nel farlo il professionista si trova spesso alle prese con una non univocità di vedute.

La definizione di leggeLa definizione “cardine” di titolare effettivo è nell’articolo 20 comma 1 del decreto 231 secondo cui il titolare effettivo per «clienti diversi dalle persone fisiche, coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo». Il comma successivo chiarisce per le società di capitale i concetti di proprietà diretta (persone fisiche che detengono la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente) e proprietà indiretta (la titolarità di partecipazioni per più del 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona). Se a nessuno può essere attribuita la proprietà diretta o indiretta dell’ente è necessario ricercare il titolare effettivo:

● nella persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

● nella persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in questa assemblea;