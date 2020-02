Antiriciclaggio: per i professionisti gestione individuale o centralizzata Come gli studi associati e le società tra professionisti possono gestire gli adempimenti adottando una scelta centralizzata oppure individuale di Federico Coltro

(Adobe Stock)

3' di lettura

L’applicazione della normativa antiriciclaggio richiede allo studio professionale un approccio sempre più puntuale e dettato da procedure, con la naturale necessità di una suddivisione di ruoli e compiti per giungere a una struttura organizzativa capace di far fronte agli adempimenti richiesti.

In particolar modo, gli studi associati o le società tra professionisti (Stp) sono chiamati a un esame della loro organizzazione per poter individuare, tra le possibilità concesse dalle disposizioni antiriciclaggio, le modalità di applicazione più idonee alla loro struttura. Alcuni adempimenti possono, infatti, essere gestiti sia in modo separato che in modo accentrato. Scelta che risulterà fondamentale per determinare la struttura dell’organizzazione e le modalità operative di applicazione della normativa. I principali presidi sui quali lo studio associato/Stp può effettuare simili valutazioni sono l’autovalutazione del rischio, la struttura delle procedure operative di adeguata verifica e la conservazione dei dati.

L’autovalutazione del rischio

Circa l’obbligo di autovalutazione del rischio, si potrà decidere di impostarla sia in modo accentrato, considerando quindi ai fini della determinazione del rischio inerente la totalità dei clienti e degli incarichi gestiti dallo studio, sia in modo individuale, dove ogni professionista baserà il proprio calcolo e la propria valutazione solamente sui clienti ed sugli incarichi gestiti personalmente. In quest’ultimo caso è consigliabile che tutti i professionisti associati/soci dello studio utilizzino la stessa metodologia di valutazione e matrice di calcolo riportate nella regola tecnica n. 1 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, ricavando così singole autovalutazioni il più possibile oggettive.

L’adeguata verifica