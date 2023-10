Antiriciclaggio, con la manovra stretta sui professionisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stretta antiriciclaggio sui professionisti con doppio invio di documenti e atti. Con la bozza della Manovra, il Governo punta ad aumentare la collaborazione degli addetti ai lavori (tra gli altri commercialisti e avvocati) per far emergere fenomeni di criminalità finanziaria.

La Banca dati agli Ordini professionali

Al netto dell’obbligo di inviare le Segnalazioni per operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria, l’ente antiriciclaggio della Banca d’Italia, è stata stabilità l’istituzione di una “Banca dati informatica centralizzata” che gli Ordini professionali possono attivare. In particolare, nella bozza della Manovra, si legge che «al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che sono tenuti a conservare».

Stando alla norma, la Banca dati è istituita e gestita in proprio dagli Ordini, che determinano quali documenti, dati e informazioni devono essere trasmessi dai professionisti.

Avviso automatico

La Banca dati, che potrà essere un sistema di Intelligenza artificiale, emetterà un «avviso automatico» destinato al professionista che ha inviato i documenti, qualora «emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi». Inoltre, si precisa che «resta ferma la responsabilità del professionista per l’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell’avviso».