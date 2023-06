Antiriciclaggio da potenziare per un professionista su due

Ma a frenare la digitalizzazione sono anche i costi da sopportare. Quasi due su tre (il 66% dei commercialisti e il 72% dei consulenti del lavoro) - secondo il sondaggio Alavie - può destinare a questa voce meno di mille euro all’anno, cifra che si prevede di lasciare invariata anche per gli anni a venire.

Ma a complicare il quadro c’è anche un complesso sistema di regole per la compliance, affidate in buona parte ai Consigli nazionali e quindi diverse, categoria per categoria. Per primi sono partiti i notai, con regole tecniche datate 2018. I notai beneficiano anche di modalità semplificate di segnalazione perché la loro attività in questo campo è basata su singole operazioni e non prevede monitoraggi costanti come invece può accadere, ad esempio, per i commercialisti (regole datate 2020) e per i consulenti del lavoro (con istruzioni fornite un anno fa). Il risultato, come ha segnalato la Uif, è un insieme di segnalazioni«di bassa qualità» basate su adempimenti formalmente corretti ma di fatto poco utili a perseguire il traffico di denaro sporco.

L’Uif, quindi, ha varato un piano basato su un maggior dialogo ma anche su feedback e controlli sui soggetti che segnalano.

Loading...