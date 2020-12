Antiriciclaggio, via web anche i controlli successivi alla prima verifica del cliente Spazio a firma elettronica e identità digitale ma per il Notariato le novità del Dl Semplificazioni creano condizioni di disparità favorendo situazioni più a rischio di Valerio Vallefuoco

(AdobeStock)

Spazio a firma elettronica e identità digitale ma per il Notariato le novità del Dl Semplificazioni creano condizioni di disparità favorendo situazioni più a rischio

3' di lettura

Firma elettronica avanzata e identità digitale aiutano l’antiriciclaggio. L’implementazione di tali strumenti consente un notevole snellimento dei procedimenti onboarding dei clienti previsti dalla normativa contro il “lavaggio” di denaro sporco. Anche la mini-riforma del decreto legge Semplificazioni va in questo senso, snellendo le procedure dell’adeguata verifica della clientela effettuata, in questi tempi di emergenza sanitaria, a distanza (si veda anche l’articolo a fianco). Le novità, però, rischiano di creare una disparità di condizioni rispetto all’adeguata verifica effettuata in presenza, come sottolinea un recente studio del Consiglio nazionale del notariato.

L’adeguata verifica

L’obbligo prevede non soltanto l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente ma anche il controllo costante del rapporto con questi instaurato. L’obbligo scatta quando si instaura un rapporto continuativo o al momento del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale oppure per l’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, limitatamente ai casi in cui questa comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni, che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a mille euro.

Loading...

I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica della clientela se vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o se vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.

In particolare, l’identificazione consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente e riscontrati sulla base di un documento che oggi non necessariamente deve essere la carta d’identità o altro documento equipollente ma può trattarsi anche di qualsiasi documento, dato o informazione ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. La categoria delle “fonti affidabili e indipendenti” è piuttosto ampia e comprende, per esempio, il registro delle imprese, gli Albi e gli elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore, quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate, le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, compresa la pubblica amministrazione, anche di altri Paesi comunitari.

Nel caso dell’adeguata verifica a distanza ora è venuto meno l’obbligo del cliente di trasmettere la fotocopia del documento di identità o altro equipollente quando l’identità della persona sia stata verificata in via digitale. Il professionista, pertanto, non è più tenuto all’acquisizione del documento stesso. Questo, però, vale solo nel caso di verifica della clientela a distanza, mentre per quella in presenza resta l’obbligo di acquisire copia del documento in formato cartaceo o elettronico.