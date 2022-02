Antirion compra la sede di Pirelli Tyre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sulla zona Bicocca, che per molti anni è rimasta un’area senza anima a Milano, molti investitori erano pronti a scommettere in una rapida riqualificazione del quadrante (dove si trova anche la nuova sede del Sole24 Ore). Non poche sono state le operazioni da parte di società del real estate. L’ultima in ordine di tempo l’acquisizione da parte di Antirion di HQ2, sede di Pirelli Tyre, affacciata su via Piero e Alberto Pirelli. Progettato da Vittorio Gregotti e inaugurato nel 2005, l'edificio è caratterizzato da ampie vetrate e occupa cinque piani fuori terra e due piani interrati.



L’asset, interamente locato a Pirelli Tyre, ha una superficie complessiva di circa 28.000 mq e costituisce l'accesso principale al più ampio Campus Pirelli.

«HQ2 è un edificio che ha saputo precorrere i tempi per quanto riguarda il profilo di performance energetiche e ambientali e rappresenta per noi un asset di rilievo all'interno del Fondo che è caratterizzato da edifici unici, altamente sostenibili, occupati da tenant di eccellente reputazione - ha commentato Ofer Arbib, ceo di Antirion Sgr.

L'asset è stato acquisito da Savills IM ed entrerà nel portafoglio del Fondo Antirion Global Comparto Core, che ha come quotista di riferimento Fondazione Enpam.

Dils e Savills hanno assistito in qualità di advisor il fondo AI 2 Italie gestito da Savills Investment Management Sgr nell'operazione.