Antirion lancia il fondo Student 2 da dedicare allo student housing

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nuovo fondo comune di investimento per il living, a pochi giorni dall’apertura di quello dedicato al residenziale a reddito. Questa volta, poerò, si tratta di student housing. Antirion – società di gestione del risparmio indipendente – ha annunciato la costituzione del Fondo comune di investimento alternativo immobiliare chiuso riservato Student 2, sottoscritto dagli investitori istituzionali Blue Noble e Hines. Il portafoglio del fondo è costituito dall’area di via Durando a Milano, dove verranno edificati due edifici destinati a ospitare residenze universitarie.

Il nuovo fondo – il tredicesimo della Sgr e il quinto dedicato al settore Living – conferma la strategia di investimento che guarda con interesse a Milano e al suo hinterland e che privilegia gli interventi di rigenerazione urbana che possano apportare beneficio immediato alle comunità e, più in generale, alla riqualificazione del patrimonio immobiliare della città, sia in termini di sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici, sia per quanto concerne la qualità dell'abitare e il rafforzamento del tessuto sociale.

Loading...

L’area acquisita conta complessivamente una superficie di circa 45mila mq ed è situata nella zona nord di Milano, nel quartiere Bovisa, che vanta una vocazione fortemente universitaria e residenziale.

«Crediamo nel living e in tutte le sue declinazioni – ha commentato Ofer Arbib, ceo di Antirion –. È una asset class molto attrattiva sia per gli investitori internazionali sia per quelli istituzionali italiani, ed è in grado di permettere di innovare e sperimentare. In particolare, lo student housing sta emergendo prima che come opportunità di mercato, come esigenza della città, sempre più fulcro di formazione universitaria e post-universitaria e con la necessità di creare un sistema di ospitalità ampio, diffuso e diversificato».

Appena una settimana fa, Antirion aveva annunciato il lancio del fondo comune di investimento alternativo immobiliare chiuso riservato Milan Living Fund 1, sottoscritto da investitori istituzionali, quali Pggm, gestore olandese di fondi pensionistici, e Hines. In questo caso, le aree acquisite dal fondo si trovano, sempre a Milano, in via Lampedusa e si estendono per oltre 45mila mq. Nell’area esistono nove edifici, in parte dismessi, in parte locati ad uso uffici. L’obiettivo dell'intervento, in questo caso, è quello di recuperare l’area e sviluppare un complesso residenziale a reddito.