Intesa Sanpaolo sotto inchiesta dell’Antitrust per trasferimento di correntisti a Isybank: la banca sostiene di aver rispettato i diritti dei clienti

Ma ci sono alcuni cambiamenti in questo trasferimento, come sottolineato pure dall’Antitrust. Il passaggio al nuovo operatore bancario comporterebbe – viene spiegato dall’authority – importanti modifiche delle condizioni contrattuali in essere con IntesaSanpaolo e delle modalità di fruizione del servizio: non ci saranno sportelli fisici cui rivolgersi, essendo un operatore completamente digitale con cui si potrà interagire soltanto attraverso smartphone e non anche tramite browser del proprio personal computer come invece avveniva con Intesa Sanpaolo; mancheranno alcune funzionalità e servizi (ad esempio, le cosiddette carte virtuali) presenti in Intesa Sanpaolo e assenti in Isybank.

Secondo l’Autorità ciò comporterebbe, almeno per alcuni correntisti, un aumento dei costi di tenuta del conto.

La posizione di IntesaSanpaolo

Interpellata da Plus24, il settimanale di finanza personale del Sole24Ore, IntesaSanpaolo ha fatto sapere che «contestualmente alla comunicazione del conferimento sono state proposte ai clienti alcune modifiche ai contratti trasferiti a Isybank, sia per quanto riguarda le condizioni economiche sia per le norme del contratto, ai sensi degli art. 118 e 126-sexies del Testo Unico Bancario. Quanto alle condizioni economiche, i rapporti che verranno trasferiti beneficeranno del piano tariffario più completo fra quelli offerti da Isybank e a parità di operatività rispetto al periodo precedente preso a riferimento».

Per esempio? «Nei vantaggi inclusi vi sono i bonifici Sepa e istantanei gratuiti e la possibilità di prelevare gratuitamente non solo da Atm Intesa Sanpaolo ma anche di altri istituti in tutto il mondo (salvo le commissioni di conversione valuta). Si potrà mantenere la carta di debito già posseduta e continuare a utilizzarla anche in Isybank. Il codice Iban del conto cambierà, ma i pagamenti ricorrenti addebitati sul conto presso Intesa Sanpaolo

e i bonifici in entrata saranno trasferiti direttamente sul conto Isybank».

La banca fa sapere anche che dopo il conferimento il cliente potrà scegliere di tornare in IntesaSanpaolo aprendo un nuovo conto (che può decidere di abbinare o meno a quello già disponibile in Isybank), recandosi in una delle filiali, dove riceverà apposito supporto.