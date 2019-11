Antitrust contro le informazioni sleali

(Adobe Stock)

Dalle pratiche commerciali scorrette alla pubblicità ingannevole, dalle clausole vessatorie alla pubblicità comparativa. Sono queste le materie per le quali i consumatori possono rivolgere segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato contro chi tenta di falsare le scelte economiche del consumatore, ad esempio, omettendo informazioni rilevanti, diffondendo informazioni non veritiere o ricorrendo a forme di indebito condizionamento. In questi casi il Garante può intervenire anche in via cautelare e imponendo sanzioni fino a 5 milioni di euro.

L'Antitrust può accertare la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei contratti con i consumatori. Ai segnalanti non sono richieste particolari formalità, versamenti o l'assistenza di un avvocato. I consumatori possono inviare una pec a protocollo.agcm@pec.agcm.it compilando il modulo al link www.agcm.it/segnala-online.