Calcio giovanile, istruttoria Antitrust sulla Figc per abuso posizione dominante

In particolare, il Cns Libertas lamenta che la Figc “starebbe ponendo in essere una strategia complessiva volta ad ostacolare - se non del tutto eliminare - la partecipazione delle associazioni sportive affiliate, e in particolare delle ASD, ai tornei giovanili ludico-amatoriali organizzati dagli EPS. Nello specifico, la FIGC avrebbe posto in essere una serie di comportamenti, consistenti in atti intimidatori (quali ad esempio provvedimenti disciplinari/deferimenti innanzi al Tribunale Federale Territoriale) e in modifiche di norme regolamentari concernenti il Settore Giovanile e Scolastico, specificamente finalizzati a limitare la libertà delle ASD affiliate alla FIGC di partecipare ai tornei giovanili a carattere ludico-amatoriale organizzati dagli Eps”.

Codacons: bene indagine Antitrust, troppe ombre su Figc

Plaude all’avvio dell’istruttoria il Codacons. In una nota, l’associazione di tutela dei consumatori si dice “soddisfatta” della decisione dell'Autorità di voler “accendere un faro sulla Figc” perché “anche in ambito sportivo” qualsiasi comportamento scorretto a danno del mercato e dei consumatori andrebbe sanzionato. Sulla Federazione, prosegue la nota, incombono “molte ombre: più volte ci siamo visti costretti a denunciare la Figc per aver assunto assieme al Coni comportamenti e decisioni che hanno rappresentato un danno per i tifosi e per i cittadini appassionati di calcio”.



