Diritti tv della Serie A, Antitrust multa Tim e Dazn: intesa dannosa per la concorrenza nel settore delle Tlc

Le contestazioni di Agcm e ricorrenti

Da Sky il ricorso era partito dopo il rifiuto da parte di Dazn di un’offerta di 500 milioni di euro a stagione per poter trasmettere le 7 partite in esclusiva in pancia alla piattaforma. E comunque erano in sostanza due le principali criticità evidenziate dai ricorrenti. La prima consisteva nel fatto che finisse per essere centralizzato un contenuto editoriale non replicabile, ad alto valore per i consumatori, quale è il campionato di calcio di Serie A, sulla sola Piattaforma Internet e nella sua commercializzazione in esclusiva da parte della sola Tim. In questo modo Tim avrebbe finito per essere l’unica telco in grado di includere questo contenuto pregiato nelle proprie offerte triple play. Un indicatore che qualcosa non andasse per i ricorrenti e l’Agcm discendeva anche dal fatto che Dazn avesse interrotto qualsiasi tipo di negoziazione con altri operatori di Tlc, come con Vodafone, con la quale aveva un accordo precedente.





