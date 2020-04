Antitrust semplifica l’iter di accordi fra imprese impegnate contro il Covid Nuova procedura operativa per stabilire la compatibilità con le norme a tutela della concorrenza di accordi di cooperazione fra le imprese riconducibili a questa fase di emergenza di Andrea Biondi

Per questo periodo di emergenza legata alla lotta alla diffusione del coronavirus, con la necessità di agevolare al massimo - o comunque di non ostacolare - forme di cooperazione tra imprese volte alla produzione e distribuzione dei beni e servizi essenziali in questa fase, Antitrust batte un colpo per semplificare la vita alle imprese.

L’Autorità guidata da Roberto Rustichelli ha attivato - e solo limitatamente a questo specifico periodo - una nuova procedura operativa per stabilire la compatibilità con le norme a tutela della concorrenza di accordi di cooperazione fra le imprese riconducibili a questa fase di emergenza.

L'Antitrust ha dunque messo a punto i criteri con cui potranno essere valutati questi accordi «volti a fronteggiare i problemi legati alla scarsità, alla distribuzione e al trasporto dei beni e servizi essenziali nella fase di emergenza, in particolare nel settore sanitario farmaceutico e agro-alimentare». Gli accordi, precisa l'Autorità, «dovranno avere carattere temporaneo» e non saranno sottoposti a istruttoria ex ante, ma potranno invece beneficiare di una comfort letter, con controlli ex post.

A questo fine, segnala l’Agcm nella sua comunicazione sul tema deliberata il 22 aprile e riportata sul sito web, «sul sito dell'Autorità è stato predisposto un indirizzo di posta elettronica (accordi-cooperazione-COVID@agcm.it) che può essere utilizzato per chiedere indicazioni».

Il presidente Antitrust, Roberto Rustichelli (ANSA/ALESSANDRO DI MEO)

Ma quali potrebbero essere queste forme di cooperazione? Antitrust scende in alcuni dettagli, indicando che «nel settore sanitario (ed eventualmente nel settore agro-alimentare), la cooperazione potrebbe, ad esempio, limitarsi ad attribuire alle associazioni di categoria o a soggetti terzi indipendenti il compito di: i) coordinare il trasporto e la distribuzione delle materie prime; ii) individuare per quali farmaci o dispositivi medici (o per quali beni alimentari) possono sorgere problemi di scarsità; iii) fornire informazioni aggregate (non relative alle singole imprese) sulla produzione e sulla capacità disponibile o su eventuali gap nell’offerta».